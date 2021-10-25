Безупречный десерт за 15 минут: Tik-Tok покорил новый кулинарный тренд

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
5,5 т.
Безупречный десерт за 15 минут: Tik-Tok покорил новый кулинарный тренд

Tik-Tok не перестает диктовать и поражать новыми трендами. На этот раз сеть подорвал супер-простой и вкусный десерт, который можно приготовить за 15 минут. Молочные шарики готовятся на основе трех доступных ингредиентов, а нежный вкус порадует всех родных.

Рецептом молочного десерта поделился кулинарный аккаунт Shopo.ede. Опубликовано в Tik-Tok.

Рецепт молочных шариков

Ингредиенты:

  • Кукурузный крахмал – 60 г

  • Сахар – 30 г

  • Молоко – 170 мл

  • Соль – щепотка

  • Декор или вкусовые добавки – по желанию

Способ приготовления:

Видео дня

  1. Смешать сахар, соль и крахмал.

  2. Молоко нагреть и вылить в массу.

  3. Полученную смесь через сито перелить в кастрюлю. Ни в коем случае не должно быть комочков. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести массу до однородности.

  4. Когда молочная масса немного остынет – слепить шарики. Можно обвалять их в какао, кокосовой стружке или выбрать любой декор по желанию.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты