Безупречный десерт за 15 минут: Tik-Tok покорил новый кулинарный тренд

Tik-Tok не перестает диктовать и поражать новыми трендами. На этот раз сеть подорвал супер-простой и вкусный десерт, который можно приготовить за 15 минут. Молочные шарики готовятся на основе трех доступных ингредиентов, а нежный вкус порадует всех родных.

Рецептом молочного десерта поделился кулинарный аккаунт Shopo.ede. Опубликовано в Tik-Tok.

Ингредиенты:

Кукурузный крахмал – 60 г

Сахар – 30 г

Молоко – 170 мл

Соль – щепотка

Декор или вкусовые добавки – по желанию

Способ приготовления:

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Смешать сахар, соль и крахмал. Молоко нагреть и вылить в массу. Полученную смесь через сито перелить в кастрюлю. Ни в коем случае не должно быть комочков. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести массу до однородности. Когда молочная масса немного остынет – слепить шарики. Можно обвалять их в какао, кокосовой стружке или выбрать любой декор по желанию.

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