Безупречный десерт за 15 минут: Tik-Tok покорил новый кулинарный тренд
Tik-Tok не перестает диктовать и поражать новыми трендами. На этот раз сеть подорвал супер-простой и вкусный десерт, который можно приготовить за 15 минут. Молочные шарики готовятся на основе трех доступных ингредиентов, а нежный вкус порадует всех родных.
Рецептом молочного десерта поделился кулинарный аккаунт Shopo.ede. Опубликовано в Tik-Tok.
Ингредиенты:
Кукурузный крахмал – 60 г
Сахар – 30 г
Молоко – 170 мл
Соль – щепотка
Декор или вкусовые добавки – по желанию
Способ приготовления:
Смешать сахар, соль и крахмал.
Молоко нагреть и вылить в массу.
Полученную смесь через сито перелить в кастрюлю. Ни в коем случае не должно быть комочков. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести массу до однородности.
Когда молочная масса немного остынет – слепить шарики. Можно обвалять их в какао, кокосовой стружке или выбрать любой декор по желанию.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: