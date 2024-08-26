Новый печеночный салат с секретом: что добавить для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Новый печеночный салат с секретом: что добавить для лучшего вкуса

Из обычной куриной печени часто готовят очень сытный и праздничный салат. Такое мясо прекрасно сочетается с разнообразными ингредиентами: грибами, вареными яйцами, а также сезонными сочными помидорами. Особенно вкусно добавить собственноручно замаринованный лук.

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Идея приготовления сытного печеночного салата с маринованным луком опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Заправляется блюдо просто майонезом.

Новый печеночный салат с секретом: что добавить для лучшего вкуса

Ингредиенты:

  • куриная печень – 200 г
  • средний лук – 1 шт.
  • шампиньоны – 200 г
  • черри – 200 г
  • яйца – 3 шт.
  • масло для жарки печени
  • мука для жарки печени
  • майонез – по вкусу
  • соль – по вкусу

Ингредиенты для маринада:

  • яблочный уксус – 1 ст.л.
  • соль и сахар – по 1/2 ч.л.
  • вода – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Новый печеночный салат с секретом: что добавить для лучшего вкуса

1. Маринуем лук и оставляем на 10 минут.

2. Печень моем, чистим и обваливаем в муке.

Новый печеночный салат с секретом: что добавить для лучшего вкуса

3. Жарим на растительном масле до готовности.

Новый печеночный салат с секретом: что добавить для лучшего вкуса

4. Шампиньоны нарезаем большими кусочками и обжариваем до момента выделения грибов.

Новый печеночный салат с секретом: что добавить для лучшего вкуса

5. Совместить все ингредиенты.

Новый печеночный салат с секретом: что добавить для лучшего вкуса

6. Заправить майонезом и солью.

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