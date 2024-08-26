Новый печеночный салат с секретом: что добавить для лучшего вкуса
Из обычной куриной печени часто готовят очень сытный и праздничный салат. Такое мясо прекрасно сочетается с разнообразными ингредиентами: грибами, вареными яйцами, а также сезонными сочными помидорами. Особенно вкусно добавить собственноручно замаринованный лук.
Идея приготовления сытного печеночного салата с маринованным луком опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Заправляется блюдо просто майонезом.
Ингредиенты:
- куриная печень – 200 г
- средний лук – 1 шт.
- шампиньоны – 200 г
- черри – 200 г
- яйца – 3 шт.
- масло для жарки печени
- мука для жарки печени
- майонез – по вкусу
- соль – по вкусу
Ингредиенты для маринада:
- яблочный уксус – 1 ст.л.
- соль и сахар – по 1/2 ч.л.
- вода – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Маринуем лук и оставляем на 10 минут.
2. Печень моем, чистим и обваливаем в муке.
3. Жарим на растительном масле до готовности.
4. Шампиньоны нарезаем большими кусочками и обжариваем до момента выделения грибов.
5. Совместить все ингредиенты.
6. Заправить майонезом и солью.
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