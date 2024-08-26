Из обычной куриной печени часто готовят очень сытный и праздничный салат. Такое мясо прекрасно сочетается с разнообразными ингредиентами: грибами, вареными яйцами, а также сезонными сочными помидорами. Особенно вкусно добавить собственноручно замаринованный лук.

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Идея приготовления сытного печеночного салата с маринованным луком опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Заправляется блюдо просто майонезом.

Ингредиенты:

куриная печень – 200 г

средний лук – 1 шт.

шампиньоны – 200 г

черри – 200 г

яйца – 3 шт.

масло для жарки печени

мука для жарки печени

майонез – по вкусу

соль – по вкусу

Ингредиенты для маринада:

яблочный уксус – 1 ст.л.

соль и сахар – по 1/2 ч.л.

вода – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Маринуем лук и оставляем на 10 минут.

2. Печень моем, чистим и обваливаем в муке.

3. Жарим на растительном масле до готовности.

4. Шампиньоны нарезаем большими кусочками и обжариваем до момента выделения грибов.

5. Совместить все ингредиенты.

6. Заправить майонезом и солью.

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