Диетолог рассказал, какая консервация может быть вредной. Эксклюзив

Президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец рассказал о том, что определенные варианты консервации могут быть не самыми полезными для здоровья.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL експерт отметил, что консервировать можно почти все продукты, но большое значение имеет именно выбранный метод.

Отрицательный момент консервации не в самих продуктах, а в том, каким образом их консервируют.

Диетолог объяснил, что если в джеме, варенье или компоте будет слишком много сахара, тогда их употребление будет иметь негативные последствия для организма. По большому счету, такая консервация делает из фруктов и ягод кондитерские изделия. Их вредность общеизвестна.

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Аналогичная ситуация и с солью – овощные соленья способствуют повышению кровяного давления, увеличивает риск инфаркта и инсульта. Эксперт напомнил, что существует много других способов заготовки овощей и фруктов на долгое время и, при этом, они сохраняют почти 100% полезных веществ.

Яблочное повидло без сахара

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг

Вода – 250 мл

Способ приготовления:

Спелые плоды кислого сорта без гнилых частиц помыть и почистить. Нарезать на четвертинки, поместить в кастрюлю и залить водой. Проварить яблоки 15 минут помешивая. Отваренные плоды протереть через сито. Проварить до загустения на медленном огне. Как Готовое повидло разложить в банки, закатать.

Эксперт отмечает, что лучше всего хранить фрукты и овощи именно в замороженном виде.

Как заморозить облепиху на зиму

Плоды перебрать – долго храниться будут только ягоды без повреждений. Мыть облепиху нужно только под слабым напором воды, ведь сильный может разрушить плод. Можно использовать душ. Перед тем, как заморозить ягоды, их обязательно нужно просушить с помощью бумажных полотенец. Разложить облепиху в контейнеры и отправить в морозилку Оставить на 2-3 дня. После этого плотно закрыть.

Еще одним методом заготовки овощей и фруктов, в котором отсутствуют сахар и соль, является сублимация

Он заключается в глубокой заморозке продукта в условиях вакуума.

Замороженные ягоды, уже нарезанные на необходимый размер, помещают в сублимационный тоннель, где температура уменьшается до 50 градусов.

Далее температура за очень короткий срок повышается до плюсовой таким образом, чтобы вода из кристаллической фазы перешла в парообразную.

В результате, через поры ягоды выходит только вода, а все остальные полезные вещества остаются.

Влажность в готовом продукте обычно не превышает 4-5%. Как правило, процесс сублимации составляет 12-15 часов.

В домашних условиях это сделать достаточно непросто, но появилось много предприятий, которые специализируются именно на сублимации. Поэтому такие фрукты доступны во многих магазинах.

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