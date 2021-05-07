Главная Новости
МоваЯзык

/ Блоги - Кулинарные новости

Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации веса Все статьи автора

Нужен ли суп в рационе:основные правила приготовления

4.1т
Читать материал на украинском

⁣⠀Сейчас все чаще спорят по поводу того нужно ли употреблять суп?⁣⁣⠀

Одни вспоминают, что супы – это всего лишь дань нашим традициям, а у кого-то просто привычка. И принципиальной необходимости именно в первых жидких блюдах у нашего организма нет. Для здоровья очень важно чтобы мы ели не только сырую пищу, но и термически обработанную.

⁣⁣⠀

Тем не менее суп супу рознь, его можно приготовить так, чтобы сохранить максимальную ценность всех ингредиентов которые в нее входят.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Нежирные бульоны из птицы, кролика, говядины – высокопитательные продукты для ослабленных больных, супы-пюре – бережное питание для слизистой желудка, кишечника и при различных заболеваниях пищеварительной системы.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Запомните основные правила приготовления супа:⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

  • нельзя никогда переваривать овощи, пусть они будут сварены "аль-денте"⁣⁣⠀

в своей основе суп должен состоять из овощей, не только морковка, картошка и лук. Но и в него могут входить большое количество овощей которые люди не очень любят использовать в принципе в рационе. Например, сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, лук, болгарский перец, все возможные виды капусты, зелень.⁣⁣⠀

никаких жирных наваристых бульонов, в идеале — лёгкие бульоны из куриной, индюшиной грудки без жира и кожи, из говяжьей вырезки, крольчатины, из нежирной рыбы, овощей или грибов, либо вообще варите на воде⁣⁣⠀

  • в суп можно добавлять крупу и макаронные изделия, в небольших количествах.⁣⁣⠀

желательно кушать и без хлеба, либо с 1-2 зерновыми хлебцами⁣⁣⠀

  • в супе могут быть мясо, рыба, яйца или грибы, в небольшом количестве.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Есть или не есть суп – это ваш личный выбор! Я супы люблю иногда их, ем – обычно это тарелка не более 200 грамм (либо овощного супа, борща, крем-супа, куриного супа — люблю разнообразные первые блюда). В холодное время года тарелка теплого супа всегда поможет насытить быстрее организм и не даст переесть

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Светлана Фус Светлана Фус
Тема
Питание
Место
Украина
Источник
Источник: Іnstagram Светланы Фус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz