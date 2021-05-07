⁣⠀Сейчас все чаще спорят по поводу того нужно ли употреблять суп?⁣⁣⠀

Одни вспоминают, что супы – это всего лишь дань нашим традициям, а у кого-то просто привычка. И принципиальной необходимости именно в первых жидких блюдах у нашего организма нет. Для здоровья очень важно чтобы мы ели не только сырую пищу, но и термически обработанную.

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Тем не менее суп супу рознь, его можно приготовить так, чтобы сохранить максимальную ценность всех ингредиентов которые в нее входят.⁣⁣⠀

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Нежирные бульоны из птицы, кролика, говядины – высокопитательные продукты для ослабленных больных, супы-пюре – бережное питание для слизистой желудка, кишечника и при различных заболеваниях пищеварительной системы.⁣⁣⠀

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Запомните основные правила приготовления супа:⁣⁣⠀

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нельзя никогда переваривать овощи, пусть они будут сварены "аль-денте"⁣⁣⠀

в своей основе суп должен состоять из овощей, не только морковка, картошка и лук. Но и в него могут входить большое количество овощей которые люди не очень любят использовать в принципе в рационе. Например, сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, лук, болгарский перец, все возможные виды капусты, зелень.⁣⁣⠀

никаких жирных наваристых бульонов, в идеале — лёгкие бульоны из куриной, индюшиной грудки без жира и кожи, из говяжьей вырезки, крольчатины, из нежирной рыбы, овощей или грибов, либо вообще варите на воде⁣⁣⠀

в суп можно добавлять крупу и макаронные изделия, в небольших количествах.⁣⁣⠀

желательно кушать и без хлеба, либо с 1-2 зерновыми хлебцами⁣⁣⠀

в супе могут быть мясо, рыба, яйца или грибы, в небольшом количестве.⁣⁣⠀

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Есть или не есть суп – это ваш личный выбор! Я супы люблю иногда их, ем – обычно это тарелка не более 200 грамм (либо овощного супа, борща, крем-супа, куриного супа — люблю разнообразные первые блюда). В холодное время года тарелка теплого супа всегда поможет насытить быстрее организм и не даст переесть

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