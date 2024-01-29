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Нужно есть всем: какая каша обладает наиболее полезными свойствами
Ни в одной каше нет столько полезных компонентов, как в этой. Если вы сьедите ее утром – точно не останетесь голодными на долго и будете иметь энергию весь день. И готовится очень быстро,
Идея приготовления самой полезной каши опубликована на странице фудблогера Евгении Лепехи (y_evheniia) в Instagram. Речь идет о семенах льна.
Ингредиенты:
- семян льна – 7 ст.л.
- банан – 2 шт
- замороженные ягоды – 50 г
- имбирь – 15 г
Способ приготовления:
1. Семена льна замочить на ночь.
2. Утром все ингредиенты измельчить блендером.
3. Выложить в тарелку.
4. Добавить любимые фрукты, ягоды и орехи.
Чем полезна каша из семян льна?
По количеству ценных веществ льняное семя настоящий рекордсмен. Оно содержит:
- макроэлементы – кальций, фосфор, магний, натрий, калий;
- витамины группы В Е, С, К, А;
- микроэлементы – цинк, марганец, железо, медь;
- органические кислоты;
- ферменты;
- фитостеролы;
- полисахариды.
Особая польза семян льна заключается в высоком содержании Омега-3.
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