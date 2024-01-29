Ни в одной каше нет столько полезных компонентов, как в этой. Если вы сьедите ее утром – точно не останетесь голодными на долго и будете иметь энергию весь день. И готовится очень быстро,

Идея приготовления самой полезной каши опубликована на странице фудблогера Евгении Лепехи (y_evheniia) в Instagram. Речь идет о семенах льна.

Ингредиенты:

семян льна – 7 ст.л.

банан – 2 шт

замороженные ягоды – 50 г

имбирь – 15 г

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Способ приготовления:

1. Семена льна замочить на ночь.

2. Утром все ингредиенты измельчить блендером.

3. Выложить в тарелку.

4. Добавить любимые фрукты, ягоды и орехи.

Чем полезна каша из семян льна?

По количеству ценных веществ льняное семя настоящий рекордсмен. Оно содержит:

макроэлементы – кальций, фосфор, магний, натрий, калий;

витамины группы В Е, С, К, А;

микроэлементы – цинк, марганец, железо, медь;

органические кислоты;

ферменты;

фитостеролы;

полисахариды.

Особая польза семян льна заключается в высоком содержании Омега-3.

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