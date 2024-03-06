Облегченный вариант пасты карбонара, которую приготовит каждая хозяйка: пошаговый рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
42
Облегченный вариант пасты карбонара, которую приготовит каждая хозяйка: пошаговый рецепт

Паста карбонара – это один из самых любимых рецептов миллионов людей. Каждая хозяйка готовит это блюдо по собственному рецепту, несколько меняя оригинальный.

Так же поступила и фудблогер Любовь Примак. В Instagram она рассказала облегченный рецепт приготовления пасты карбонара, который придется по вкусу всем, но не потребует больших усилий.

Облегченный вариант пасты карбонара, которую приготовит каждая хозяйка: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • Спагетти – 250 гр
  • Грудинка – 200 гр
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  • Сливки – 33%
  • Пармезан-80 гр
  • Куриные желтки – 4 шт
  • Чеснок – 2-3 зуб
  • Черный перец

Способ приготовления

1. Спагетти отвариваем на несколько минут меньше, чем указано на упаковке.

2. К желткам добавляем пармезан, натертый на терке, сливки и перец.

Облегченный вариант пасты карбонара, которую приготовит каждая хозяйка: пошаговый рецепт

3. Грудинку нарезаем на куски и обжариваем с добавлением чеснока.

4. Добавляем в грудинку черпак воды, в которой варились макароны.

Облегченный вариант пасты карбонара, которую приготовит каждая хозяйка: пошаговый рецепт

5. Выкладываем спагетти на сковороду. Добавляем соус и хорошо перемешиваем.

Облегченный вариант пасты карбонара, которую приготовит каждая хозяйка: пошаговый рецепт

6. Выкладываем блюдо на тарелку и выкладываем сверху сырой желток.

Также на OBOZ.UA есть много других вариантов приготовления пасты.

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