Облегченный вариант пасты карбонара, которую приготовит каждая хозяйка: пошаговый рецепт
Паста карбонара – это один из самых любимых рецептов миллионов людей. Каждая хозяйка готовит это блюдо по собственному рецепту, несколько меняя оригинальный.
Так же поступила и фудблогер Любовь Примак. В Instagram она рассказала облегченный рецепт приготовления пасты карбонара, который придется по вкусу всем, но не потребует больших усилий.
Ингредиенты
- Спагетти – 250 гр
- Грудинка – 200 гр
- Сливки – 33%
- Пармезан-80 гр
- Куриные желтки – 4 шт
- Чеснок – 2-3 зуб
- Черный перец
Способ приготовления
1. Спагетти отвариваем на несколько минут меньше, чем указано на упаковке.
2. К желткам добавляем пармезан, натертый на терке, сливки и перец.
3. Грудинку нарезаем на куски и обжариваем с добавлением чеснока.
4. Добавляем в грудинку черпак воды, в которой варились макароны.
5. Выкладываем спагетти на сковороду. Добавляем соус и хорошо перемешиваем.
6. Выкладываем блюдо на тарелку и выкладываем сверху сырой желток.
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