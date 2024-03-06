Паста карбонара – это один из самых любимых рецептов миллионов людей. Каждая хозяйка готовит это блюдо по собственному рецепту, несколько меняя оригинальный.

Так же поступила и фудблогер Любовь Примак. В Instagram она рассказала облегченный рецепт приготовления пасты карбонара, который придется по вкусу всем, но не потребует больших усилий.

Ингредиенты

Спагетти – 250 гр

Грудинка – 200 гр

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Сливки – 33%

Пармезан-80 гр

Куриные желтки – 4 шт

Чеснок – 2-3 зуб

Черный перец

Способ приготовления

1. Спагетти отвариваем на несколько минут меньше, чем указано на упаковке.

2. К желткам добавляем пармезан, натертый на терке, сливки и перец.

3. Грудинку нарезаем на куски и обжариваем с добавлением чеснока.

4. Добавляем в грудинку черпак воды, в которой варились макароны.

5. Выкладываем спагетти на сковороду. Добавляем соус и хорошо перемешиваем.

6. Выкладываем блюдо на тарелку и выкладываем сверху сырой желток.

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