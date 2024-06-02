Обязательно приготовьте этот летний торт для своих родных: бисквитные лепешки и нежный клубничный мусс
Легкие десерты могут быть даже бисквитными. Для этого коржи соедините с нежным клубничным муссом. Ягодный слой придаст свежесть, а тесто не будет казаться тяжелым.
Идея приготовления клубничного муссового торта опубликована на странице фудблогера Анны с ником filanna в Instgaram. Блюдо максимально простое и не будет занимать много вашего времени.
Ингредиенты для бисквита:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 1 пачка
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для клубничного мусса:
- клубника – 300 г
- сахар – 60 г
- желатин – 20 г
- вода – 50 г
- сметана – 330 г
- пачка клубничного желе
- свежая клубника
Способ приготовления бисквита:
1. Яйца взбить вместе с сахаром и ванильным сахаром до пышности.
2. Добавить постепенно муку+рыхлитель. Сбить.
3. Сразу перелить в форму, переливаем в форму.
4. Выпекать при температуре 175 градусов примерно 30-40 минут.
5. После полного охлаждения разрезать на 2 коржа.
Способ приготовления клубничного мусса:
1. Желатин залить холодной водой, перемешать и дать набухнуть.
2. К сметане добавить сахар, клубнику и все вместе взбить блендером до однородности.
3. Набухший желатин растопить в микроволновке короткими импульсами и добавить к клубничной массе.
4. Перемешать.
5. Собрать торт в последовательности: бисквитный корж, клубничный мусс, бисквитный корж, клубничный мусс.
6. Поставить в холодильник до полного застывания.
7. Клубничное желе залить горячей водой и оставить охлаждаться.
8. После полного застывания мусса выложить кусочки клубники и сверху желе.
9. Поставить в холодильник.
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