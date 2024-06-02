Обязательно приготовьте этот летний торт для своих родных: бисквитные лепешки и нежный клубничный мусс

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Обязательно приготовьте этот летний торт для своих родных: бисквитные лепешки и нежный клубничный мусс

Легкие десерты могут быть даже бисквитными. Для этого коржи соедините с нежным клубничным муссом. Ягодный слой придаст свежесть, а тесто не будет казаться тяжелым.

Идея приготовления клубничного муссового торта опубликована на странице фудблогера Анны с ником filanna в Instgaram. Блюдо максимально простое и не будет занимать много вашего времени.

Обязательно приготовьте этот летний торт для своих родных: бисквитные лепешки и нежный клубничный мусс

Ингредиенты для бисквита:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 1 пачка
  • мука – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для клубничного мусса:

  • клубника – 300 г
  • сахар – 60 г
  • желатин – 20 г
  • вода – 50 г
  • сметана – 330 г
  • пачка клубничного желе
  • свежая клубника

Способ приготовления бисквита:

Обязательно приготовьте этот летний торт для своих родных: бисквитные лепешки и нежный клубничный мусс

1. Яйца взбить вместе с сахаром и ванильным сахаром до пышности.

2. Добавить постепенно муку+рыхлитель. Сбить.

3. Сразу перелить в форму, переливаем в форму.

Обязательно приготовьте этот летний торт для своих родных: бисквитные лепешки и нежный клубничный мусс

4. Выпекать при температуре 175 градусов примерно 30-40 минут.

5. После полного охлаждения разрезать на 2 коржа.

Способ приготовления клубничного мусса:

1. Желатин залить холодной водой, перемешать и дать набухнуть.

2. К сметане добавить сахар, клубнику и все вместе взбить блендером до однородности.

3. Набухший желатин растопить в микроволновке короткими импульсами и добавить к клубничной массе.

4. Перемешать.

Обязательно приготовьте этот летний торт для своих родных: бисквитные лепешки и нежный клубничный мусс

5. Собрать торт в последовательности: бисквитный корж, клубничный мусс, бисквитный корж, клубничный мусс.

6. Поставить в холодильник до полного застывания.

7. Клубничное желе залить горячей водой и оставить охлаждаться.

Обязательно приготовьте этот летний торт для своих родных: бисквитные лепешки и нежный клубничный мусс

8. После полного застывания мусса выложить кусочки клубники и сверху желе.

9. Поставить в холодильник.

Обязательно приготовьте этот летний торт для своих родных: бисквитные лепешки и нежный клубничный мусс

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