Легкие десерты могут быть даже бисквитными. Для этого коржи соедините с нежным клубничным муссом. Ягодный слой придаст свежесть, а тесто не будет казаться тяжелым.

Идея приготовления клубничного муссового торта опубликована на странице фудблогера Анны с ником filanna в Instgaram. Блюдо максимально простое и не будет занимать много вашего времени.

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

ванильный сахар – 1 пачка

мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для клубничного мусса:

клубника – 300 г

сахар – 60 г

желатин – 20 г

вода – 50 г

сметана – 330 г

пачка клубничного желе

свежая клубника

Способ приготовления бисквита:

1. Яйца взбить вместе с сахаром и ванильным сахаром до пышности.

2. Добавить постепенно муку+рыхлитель. Сбить.

3. Сразу перелить в форму, переливаем в форму.

4. Выпекать при температуре 175 градусов примерно 30-40 минут.

5. После полного охлаждения разрезать на 2 коржа.

Способ приготовления клубничного мусса:

1. Желатин залить холодной водой, перемешать и дать набухнуть.

2. К сметане добавить сахар, клубнику и все вместе взбить блендером до однородности.

3. Набухший желатин растопить в микроволновке короткими импульсами и добавить к клубничной массе.

4. Перемешать.

5. Собрать торт в последовательности: бисквитный корж, клубничный мусс, бисквитный корж, клубничный мусс.

6. Поставить в холодильник до полного застывания.

7. Клубничное желе залить горячей водой и оставить охлаждаться.

8. После полного застывания мусса выложить кусочки клубники и сверху желе.

9. Поставить в холодильник.

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