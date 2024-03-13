В этом году Масленица началась 11 марта. И кроме традиционных тонких блинчиков, которые готовят в этот период, в тесто будет очень вкусно добавить свежую зелень. Для таких изделий отлично подходит красная рыба, а также кисломолочный творог с майонезом и чесноком.

Идея приготовления блинов с зеленью опубликована на странице фудблогерки Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Чтобы тесто получилось пышным, в тесто нужно добавить разрыхлитель.

Ингредиенты на 15-18 шт:

3 яйца

2 ст.л. сахара

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1 ч.л. соли

3 ст.л. масла

250 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

600-650 мл молока (лучше комнатной температуры, или даже немного теплое)

50 г измельченной зелени (укроп и зеленый лучок)

150-200 г тертого творога

немного масла для жарки

Способ приготовления:

1. Яйца немного взбить с сахаром, солью и растительным маслом.

2. Добавить муку и разрыхлитель – должно получиться тугое тесто.

3. Понемногу добавлять молоко, тщательно перемешивая, каждый раз, пока не разойдется ком в жидкое блинное тесто.

4. Добавить начинку из зелени и сыра.

5. Жарить блины на горячей сковороде, немного смазанном маслом.

6. Идет чуть меньше 1 черпака на 1 блин (9 сковородка 28 см).

7. Жарить по 1 минуте с каждой стороны (до хорошего румяного цвета)

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