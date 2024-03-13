Обязательно приготовьте на Масленицу 2024: тонкие и нежные блины с зеленью
В этом году Масленица началась 11 марта. И кроме традиционных тонких блинчиков, которые готовят в этот период, в тесто будет очень вкусно добавить свежую зелень. Для таких изделий отлично подходит красная рыба, а также кисломолочный творог с майонезом и чесноком.
Идея приготовления блинов с зеленью опубликована на странице фудблогерки Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Чтобы тесто получилось пышным, в тесто нужно добавить разрыхлитель.
Ингредиенты на 15-18 шт:
- 3 яйца
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 3 ст.л. масла
- 250 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 600-650 мл молока (лучше комнатной температуры, или даже немного теплое)
- 50 г измельченной зелени (укроп и зеленый лучок)
- 150-200 г тертого творога
- немного масла для жарки
Способ приготовления:
1. Яйца немного взбить с сахаром, солью и растительным маслом.
2. Добавить муку и разрыхлитель – должно получиться тугое тесто.
3. Понемногу добавлять молоко, тщательно перемешивая, каждый раз, пока не разойдется ком в жидкое блинное тесто.
4. Добавить начинку из зелени и сыра.
5. Жарить блины на горячей сковороде, немного смазанном маслом.
6. Идет чуть меньше 1 черпака на 1 блин (9 сковородка 28 см).
7. Жарить по 1 минуте с каждой стороны (до хорошего румяного цвета)
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