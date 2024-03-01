Масленица в этом году начинается 11 марта. И кроме белых блинов, которые традиционно готовят в этот период, можно сделать шоколадные. Внутрь добавить очень нежный и сладкий крем на основе сыра.

Идея приготовления нежных шоколадных блинов с кокосовой начинкой опубликована на странице фудблогера Ольги Пинс (olya_pins) в Instagram. Тесто не рвется.

Ингредиенты:

1 яйцо

2 ч.л. какао

50 г рисовой муки

1/3 ч.л. разрыхлителя

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120 мл молока

подсластитель – 1 ст.л.

Ингредиенты для крема:

100 г сыра 5% (брикетного/пастообразного)

100 г натурального/греческого йогурта

30 г кокосовой стружки

подсластитель

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар и какао.

2. Хорошо сбить.

3. Влить молоко.

4. Перемешать.

5. Засыпать муку.

6. Снова все перемешать до однородности.

7. Обжарить блины на смазанной маслом сковороде.

8. Для крема смешать все ингредиенты и смазать блины.

9. Закрутить рулетики.

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