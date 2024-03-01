Обязательно приготовьте на Масленицу: сладкие шоколадные блины с кремом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
90
Обязательно приготовьте на Масленицу: сладкие шоколадные блины с кремом

Масленица в этом году начинается 11 марта. И кроме белых блинов, которые традиционно готовят в этот период, можно сделать шоколадные. Внутрь добавить очень нежный и сладкий крем на основе сыра.

Идея приготовления нежных шоколадных блинов с кокосовой начинкой опубликована на странице фудблогера Ольги Пинс (olya_pins) в Instagram. Тесто не рвется.

Обязательно приготовьте на Масленицу: сладкие шоколадные блины с кремом

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 2 ч.л. какао
  • 50 г рисовой муки
  • 1/3 ч.л. разрыхлителя
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  • 120 мл молока
  • подсластитель – 1 ст.л.

Ингредиенты для крема:

  • 100 г сыра 5% (брикетного/пастообразного)
  • 100 г натурального/греческого йогурта
  • 30 г кокосовой стружки
  • подсластитель

Способ приготовления:

Обязательно приготовьте на Масленицу: сладкие шоколадные блины с кремом

1. К яйцам добавить сахар и какао.

2. Хорошо сбить.

Обязательно приготовьте на Масленицу: сладкие шоколадные блины с кремом

3. Влить молоко.

4. Перемешать.

Обязательно приготовьте на Масленицу: сладкие шоколадные блины с кремом

5. Засыпать муку.

6. Снова все перемешать до однородности.

Обязательно приготовьте на Масленицу: сладкие шоколадные блины с кремом

7. Обжарить блины на смазанной маслом сковороде.

8. Для крема смешать все ингредиенты и смазать блины.

Обязательно приготовьте на Масленицу: сладкие шоколадные блины с кремом

9. Закрутить рулетики.

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