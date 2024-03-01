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Обязательно приготовьте на Масленицу: сладкие шоколадные блины с кремом
Масленица в этом году начинается 11 марта. И кроме белых блинов, которые традиционно готовят в этот период, можно сделать шоколадные. Внутрь добавить очень нежный и сладкий крем на основе сыра.
Идея приготовления нежных шоколадных блинов с кокосовой начинкой опубликована на странице фудблогера Ольги Пинс (olya_pins) в Instagram. Тесто не рвется.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 2 ч.л. какао
- 50 г рисовой муки
- 1/3 ч.л. разрыхлителя
- 120 мл молока
- подсластитель – 1 ст.л.
Ингредиенты для крема:
- 100 г сыра 5% (брикетного/пастообразного)
- 100 г натурального/греческого йогурта
- 30 г кокосовой стружки
- подсластитель
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сахар и какао.
2. Хорошо сбить.
3. Влить молоко.
4. Перемешать.
5. Засыпать муку.
6. Снова все перемешать до однородности.
7. Обжарить блины на смазанной маслом сковороде.
8. Для крема смешать все ингредиенты и смазать блины.
9. Закрутить рулетики.
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