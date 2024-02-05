Обязательно приготовьте такие блины на Масленицу: понравятся всем
Блюдо-фаворит на Масленице каждый год – это, безусловно, блины с кисломолочным сыром. Особенно если сыр домашний – он достаточно жирный и сочный. Очень вкусно, если добавить еще и изюм.
Идея приготовления вкуснейших блинов с кисломолочным сыром опубликована на странице фудблогера Анны с ником _fil.anna_ в Instagram. Подавайте со сметаной или шоколадом.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 2 шт
- сахар – 1 ст.л.
- масло – 1/2 ст.л.
- кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- молоко – 200 мл
Ингредиенты для начинки
- кисломолочный творог – 250 г
- яйцо – 1 шт
- сахар – 50 г
- ванильный экстракт – 2-3 капли
- изюм – 50 г
Способ приготовления блинов:
1. К яйцам добавить сахар. Взбить миксером.
2. Добавляем масло. Перемешать.
3. Добавить крахмал, взбить миксером и постепенно добавить молоко.
4. Жарить блины с обеих сторон до готовности.
5. Для начинки в кисломолочный сыр добавить яйцо, сахар, ванильный экстракт (или ванильный сахар) и перемешать (или взбить блендером, если сыр сухой и комочком).
6. Добавить изюм (предварительно промытый и просушенный). Перемешать.
7. Выкладываем начинку на блин, завернуть, складываем в форму, добавить немного масла, накрыть фольгой или крышкой.
8. Отправить в духовку при температуре 160 градусов на 30 минут.
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