Блюдо-фаворит на Масленице каждый год – это, безусловно, блины с кисломолочным сыром. Особенно если сыр домашний – он достаточно жирный и сочный. Очень вкусно, если добавить еще и изюм.

Идея приготовления вкуснейших блинов с кисломолочным сыром опубликована на странице фудблогера Анны с ником _fil.anna_ в Instagram. Подавайте со сметаной или шоколадом.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 2 шт

сахар – 1 ст.л.

масло – 1/2 ст.л.

Видео дня

кукурузный крахмал – 2 ст.л.

молоко – 200 мл

Ингредиенты для начинки

кисломолочный творог – 250 г

яйцо – 1 шт

сахар – 50 г

ванильный экстракт – 2-3 капли

изюм – 50 г

Способ приготовления блинов:

1. К яйцам добавить сахар. Взбить миксером.

2. Добавляем масло. Перемешать.

3. Добавить крахмал, взбить миксером и постепенно добавить молоко.

4. Жарить блины с обеих сторон до готовности.

5. Для начинки в кисломолочный сыр добавить яйцо, сахар, ванильный экстракт (или ванильный сахар) и перемешать (или взбить блендером, если сыр сухой и комочком).

6. Добавить изюм (предварительно промытый и просушенный). Перемешать.

7. Выкладываем начинку на блин, завернуть, складываем в форму, добавить немного масла, накрыть фольгой или крышкой.

8. Отправить в духовку при температуре 160 градусов на 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: