Обычная цветная капуста поразит вас своим вкусом! Как оригинально приготовить овощ
Цветная капуста – очень питательный и бюджетный овощ. Его часто добавляют в разнообразные легкие супы и запеканки. Но из такого продукта можно приготовить по-настоящему изысканное блюдо.
Идея приготовления аппетитной цветной капусты в сырном соусе опубликована на странице шеф-повара Андрея с ником andreyoungchef в Instagram. Капуста запекается очень быстро и внутри получается мягкой.
Способ приготовления капусты:
1. Налить в кастрюлю воду и поставить на огонь.
2. Когда вода закипит – выложить капусту.
3. Проварить 10 минут.
4. Натереть любой сыр.
5. Выложить в сотейник.
6. Добавить сливки (не менее 20%)
7. Добавить немного ореховой пасты.
8. Поставить на огонь и готовить 1 минуту, пока сыр не расплавится.
8. Достать капусту.
9. Положить в форму для запекания.
10. Залить соусом и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 20 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: