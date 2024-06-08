Цветная капуста – очень питательный и бюджетный овощ. Его часто добавляют в разнообразные легкие супы и запеканки. Но из такого продукта можно приготовить по-настоящему изысканное блюдо.

Идея приготовления аппетитной цветной капусты в сырном соусе опубликована на странице шеф-повара Андрея с ником andreyoungchef в Instagram. Капуста запекается очень быстро и внутри получается мягкой.

Способ приготовления капусты:

1. Налить в кастрюлю воду и поставить на огонь.

2. Когда вода закипит – выложить капусту.

3. Проварить 10 минут.

4. Натереть любой сыр.

5. Выложить в сотейник.

6. Добавить сливки (не менее 20%)

7. Добавить немного ореховой пасты.

8. Поставить на огонь и готовить 1 минуту, пока сыр не расплавится.

8. Достать капусту.

9. Положить в форму для запекания.

10. Залить соусом и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 20 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: