На современном рынке есть много разнообразных вариантов масел, на которых жарят еду. Например, популярное масло гхи или традиционное подсолнечное масло. Но очень важно разобраться, какой из этих продуктов самый безопасный.

О пользе и вреде самых популярных масел рассказала эксперт по питанию Оксана Всурчак (ok.vasurchak) на своей странице в Instagram. На некоторых жарить нельзя категорично.

На каком масле точно нельзя жарить

Это, конечно, подсолнечное масло. Во время жарки она превращается в трансжиры, которые вливают в сосуды и сердце, давление, вызывают проблемы с глазами, психические нарушения и задержки развития, снижение внимания и концентрации, снижение иммунитета. От трансжиров страдают кости и зубы, возникает дисбаланс половых гормонов.

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Трансжиры очень тяжело перевариваются организмом. В результате вы очень много энергии тратите на этот продукт и быстро почувствуете усталость.

Что такое масло ГХИ

Это 100%-масло без примесей, суперфуд 2023 года. Немного переоценен и сейчас идет на спад. Нежный вкус, высокий температурный порог, источник насыщенных жиров. Но в таком продукте есть свои минусы: многие быстро окисляющиеся омега-6 жирных кислот могут вызвать воспаление в организме. Например, "почему живот болит", не болит, но самочувствие хуже, потому что организм занят исправлением и сокрытием воспаления, бедный витаминный состав.

Что лучше выбрать для жарки

Идеально подходит оливковое масло. Да, на ней можно жарить, температурный режим – до 220-240 градусов, а ее состав – "эликсир долголетия" замедленного, рутинного действия. Витамины, ненасыщенные жирные кислоты, поли фенолы, которые борются с воспалением и стрессом на клеточном уровне и т.д. Сейчас его на рынке много, цена доступная.

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