Обычное масло или популярное масло ГХИ: на чем жарить полезнее
На современном рынке есть много разнообразных вариантов масел, на которых жарят еду. Например, популярное масло гхи или традиционное подсолнечное масло. Но очень важно разобраться, какой из этих продуктов самый безопасный.
О пользе и вреде самых популярных масел рассказала эксперт по питанию Оксана Всурчак (ok.vasurchak) на своей странице в Instagram. На некоторых жарить нельзя категорично.
На каком масле точно нельзя жарить
Это, конечно, подсолнечное масло. Во время жарки она превращается в трансжиры, которые вливают в сосуды и сердце, давление, вызывают проблемы с глазами, психические нарушения и задержки развития, снижение внимания и концентрации, снижение иммунитета. От трансжиров страдают кости и зубы, возникает дисбаланс половых гормонов.
Трансжиры очень тяжело перевариваются организмом. В результате вы очень много энергии тратите на этот продукт и быстро почувствуете усталость.
Что такое масло ГХИ
Это 100%-масло без примесей, суперфуд 2023 года. Немного переоценен и сейчас идет на спад. Нежный вкус, высокий температурный порог, источник насыщенных жиров. Но в таком продукте есть свои минусы: многие быстро окисляющиеся омега-6 жирных кислот могут вызвать воспаление в организме. Например, "почему живот болит", не болит, но самочувствие хуже, потому что организм занят исправлением и сокрытием воспаления, бедный витаминный состав.
Что лучше выбрать для жарки
Идеально подходит оливковое масло. Да, на ней можно жарить, температурный режим – до 220-240 градусов, а ее состав – "эликсир долголетия" замедленного, рутинного действия. Витамины, ненасыщенные жирные кислоты, поли фенолы, которые борются с воспалением и стрессом на клеточном уровне и т.д. Сейчас его на рынке много, цена доступная.
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