Даже в невероятную жару очень хочется отведать чего-нибудь сладенького. Идеально, если десерт будет освежающим и насытит организм витаминами.

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Фудблогер Наталья Жук в своем Instagram представила рецепт именно такого десерта. Она рассказала, как приготовить питательный и освежающий желейный торт с ягодами, который выглядит очень красиво.

Ингредиенты

Желе разных цветов – 3 пачки

Желатин – 2 пачки (18 гр)

Вода – 100 мл

Сметана – 600 гр

Сахарная пудра – 100-130 гр

Ванильный сахар – 1 пачка

Печенье – 200 гр

Сливочное масло растопленное – 70 гр

Фрукты и ягоды

Прозрачное желе – 2-3 пачки

Способ приготовления

1. Для начала готовим цветное желе согласно инструкции по упаковке. Разливаем по разным емкостям и отправляем в холодильник до полного застывания.

2. Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10 минут для набухания.

3. Сметану соединяем с сахарной пудрой и ванильным сахаром.

4. Добавляем желатин и хорошо перемешиваем.

5. Готовое желе нарезаем на кубики и добавляем в сметанную массу. Быстро перемешиваем и выливаем в форму, застеленную ацетатной пленкой.

6. Разравниваем и ставим в холодильник до полного застывания.

7. Печенье измельчаем и смешиваем с растопленным сливочным маслом.

8. Отправляем в форму, дно которой также застелено пленкой. Разравниваем и ставим в холодильник.

9. Прозрачное желе заливаем водой согласно инструкции и оставляем на столе до полного охлаждения, но не застывания.

10. Собираем торт. На печенье выкладываем уже застывший сметанно-желейный слой.

11. Выставляем ацетатную пленку и выкладываем в хаотическом порядке ягоды и фрукты.

12. Заливаем прозрачное желе, но немного, и ставим в морозильную камеру на 10-15 минут.

13. Снова выкладываем фрукты и заливаем желе и так повторяем 4 раза.

14. Отправляем в холодильник как минимум на 4 часа до полного застывания.

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