Очень красивый и питательный желейный торт с ягодами: пошаговый рецепт
Даже в невероятную жару очень хочется отведать чего-нибудь сладенького. Идеально, если десерт будет освежающим и насытит организм витаминами.
Фудблогер Наталья Жук в своем Instagram представила рецепт именно такого десерта. Она рассказала, как приготовить питательный и освежающий желейный торт с ягодами, который выглядит очень красиво.
Ингредиенты
- Желе разных цветов – 3 пачки
- Желатин – 2 пачки (18 гр)
- Вода – 100 мл
- Сметана – 600 гр
- Сахарная пудра – 100-130 гр
- Ванильный сахар – 1 пачка
- Печенье – 200 гр
- Сливочное масло растопленное – 70 гр
- Фрукты и ягоды
- Прозрачное желе – 2-3 пачки
Способ приготовления
1. Для начала готовим цветное желе согласно инструкции по упаковке. Разливаем по разным емкостям и отправляем в холодильник до полного застывания.
2. Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10 минут для набухания.
3. Сметану соединяем с сахарной пудрой и ванильным сахаром.
4. Добавляем желатин и хорошо перемешиваем.
5. Готовое желе нарезаем на кубики и добавляем в сметанную массу. Быстро перемешиваем и выливаем в форму, застеленную ацетатной пленкой.
6. Разравниваем и ставим в холодильник до полного застывания.
7. Печенье измельчаем и смешиваем с растопленным сливочным маслом.
8. Отправляем в форму, дно которой также застелено пленкой. Разравниваем и ставим в холодильник.
9. Прозрачное желе заливаем водой согласно инструкции и оставляем на столе до полного охлаждения, но не застывания.
10. Собираем торт. На печенье выкладываем уже застывший сметанно-желейный слой.
11. Выставляем ацетатную пленку и выкладываем в хаотическом порядке ягоды и фрукты.
12. Заливаем прозрачное желе, но немного, и ставим в морозильную камеру на 10-15 минут.
13. Снова выкладываем фрукты и заливаем желе и так повторяем 4 раза.
14. Отправляем в холодильник как минимум на 4 часа до полного застывания.
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