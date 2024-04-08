Очень простой рецепт хачапури: получится настоящая вкусняшка
На этот рецепт стоит обратить внимание, ведь благодаря оригинальному рецепту, приготовление хачапури больше не займет много времени, а на вкус получится просто непревзойденным.
Таким простым рецептом хачапури поделилась фудблогер с ником fasting_marafon. В Instagram она рассказала, как приготовить хачапури, а также как придать им правильную форму.
Ингредиенты
- Сыр кисломолочный – 180 гр
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 80 гр
- Соль
- Перец
- Сыр твердый – 60 гр
- Желток – 2 шт
Способ приготовления
1. Яйцо взбиваем венчиком и добавляем в сыр. Хорошо перемешиваем.
2. Добавляем муку и перемешиваем.
3. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем тесто, формируя "лодочки". Делаем в каждом из них углубление, чтобы начинка не вытекала.
4. Отправляем в духовку на 15 минут, температура – 180 градусов.
5. Выкладываем в форму тертый сыр на желток.
6. Отправляем в духовку на несколько минут, чтобы расплавился сыр.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты хачапури: