На этот рецепт стоит обратить внимание, ведь благодаря оригинальному рецепту, приготовление хачапури больше не займет много времени, а на вкус получится просто непревзойденным.

Таким простым рецептом хачапури поделилась фудблогер с ником fasting_marafon. В Instagram она рассказала, как приготовить хачапури, а также как придать им правильную форму.

Ингредиенты

Сыр кисломолочный – 180 гр

Яйцо – 1 шт

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Мука – 80 гр

Соль

Перец

Сыр твердый – 60 гр

Желток – 2 шт

Способ приготовления

1. Яйцо взбиваем венчиком и добавляем в сыр. Хорошо перемешиваем.

2. Добавляем муку и перемешиваем.

3. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем тесто, формируя "лодочки". Делаем в каждом из них углубление, чтобы начинка не вытекала.

4. Отправляем в духовку на 15 минут, температура – 180 градусов.

5. Выкладываем в форму тертый сыр на желток.

6. Отправляем в духовку на несколько минут, чтобы расплавился сыр.

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