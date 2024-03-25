Если вы любите пышную и пористую паску – воспользуйтесь следующим вариантом приготовления. Для него в тесто нужно добавлять не целые яйца, а только желтки. Выпечка будет иметь насыщенный цвет, а вкус вас приятно удивит.

Идея приготовления пышной и пористой паски на желтках опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Оставшиеся белки можно использовать для безе.

Ингредиенты:

мука – 1,3 кг

дрожжи – 100 г

теплое молоко – 2 стакана (50/50 сливки и молоко)

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желтки – 15 шт

масло – 200 г масла

сахар – 1,5 стакана

масло – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

светлый и темный изюм – по 100 г

коньяк или водка (спирт) – 1 ст.л.

ванильный сахар – 1,5 пакетика

лимон – 1 шт.

апельсин – 0,5 шт.

Способ приготовления:

1. Для опары использовать все молоко, по 1 ст.л муки и сахара. Добавить дрожжи. Размешать.

2. Пока поднимается опара – просеять муку. Натереть лимонную цедру. Выжать из него сок.

3. Взбить желтки с сахаром в густую пену.

4. Добавить к желткам опару (если она уже поднялась и на ней есть густая пенка – подождать. Добавить все ингредиенты кроме масла, перемешать. Тогда ввести муку. И во время замеса добавить масло комнатной температуры. В конце замеса ввести изюм.

5. Тесто накрыть и дать подняться втрое.

6. Затем наложить в формы (1/3 от объема формы) и подождать, пока тесто поднимется до краев – так паска не потрескает.

7. Перед выпеканием смазать молоком или желтком. Печь 20 минут при температуре 180 градусов. Затем убавить на 160 градусов и печь еще 30 минут.

8. Руками тесто нужно месить минимум минут 20. Если комбайном – выходит быстрее.

9. В среднем получается 8-10 средних пасочек, диаметром 10-13 см, высотой 9 см формы.

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