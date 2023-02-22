Очень рыхлые домашние пирожки: рецепт самого удачного теста

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Очень рыхлые домашние пирожки: рецепт самого удачного теста

В процессе приготовления домашних пирожков важнее всего – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус и длительность хранения хлебобулочного изделия. Начинка может быть любая: соленая или сладкая.

В одном из кулинарных блогов (kristi_cooking_) в Instagram был опубликован рецепт домашних пирожков. В их основе – универсальное дрожжевое тесто, пирожки из которого можно пожарить или запечь в духовке.

Рецепт пирожков из дрожжевого теста

Ингредиенты:

Тесто:

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  • вода – 300 мл
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • масло рафинированное – 50 мл
  • дрожжи свежие – 20 г
  • мука – 500 г
Жареные пирожки с начинкой

Способ приготовления:

1. В миску налить 1/2 воды и растворить дрожжи. Одновременно добавить 3 ст. л. муки от общего количества и 1\2 сахара. Перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 15 минут.

2. Через 15 минут к готовой опаре добавить воду, оставшийся сахар, масло и соль. Перемешать.

Тесто на пирожки

3. Постепенно добавить муку и замесить тесто. Вымешивать в миске примерно 10 минут. Оно будет немного прилипать к рукам. Готовое тесто переложить в миску смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте, чтобы увеличилось в объеме.

4. Когда тесто поднимется, выложить его на смазанную маслом поверхность и разделить на 12 частей и сформовать шарики. Накрыть их полотенцем и оставить на 10 минут.

5. Сформировать пирожки с любимой начинкой. Готовые пирожки накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.

Пирожки в духовке

6. После этого нужно пожарить пирожки в достаточном количестве растительного масла. Жареные пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы стек излишний жир.

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