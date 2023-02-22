Очень рыхлые домашние пирожки: рецепт самого удачного теста
В процессе приготовления домашних пирожков важнее всего – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус и длительность хранения хлебобулочного изделия. Начинка может быть любая: соленая или сладкая.
В одном из кулинарных блогов (kristi_cooking_) в Instagram был опубликован рецепт домашних пирожков. В их основе – универсальное дрожжевое тесто, пирожки из которого можно пожарить или запечь в духовке.
Ингредиенты:
Тесто:
- вода – 300 мл
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- масло рафинированное – 50 мл
- дрожжи свежие – 20 г
- мука – 500 г
Способ приготовления:
1. В миску налить 1/2 воды и растворить дрожжи. Одновременно добавить 3 ст. л. муки от общего количества и 1\2 сахара. Перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 15 минут.
2. Через 15 минут к готовой опаре добавить воду, оставшийся сахар, масло и соль. Перемешать.
3. Постепенно добавить муку и замесить тесто. Вымешивать в миске примерно 10 минут. Оно будет немного прилипать к рукам. Готовое тесто переложить в миску смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте, чтобы увеличилось в объеме.
4. Когда тесто поднимется, выложить его на смазанную маслом поверхность и разделить на 12 частей и сформовать шарики. Накрыть их полотенцем и оставить на 10 минут.
5. Сформировать пирожки с любимой начинкой. Готовые пирожки накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
6. После этого нужно пожарить пирожки в достаточном количестве растительного масла. Жареные пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы стек излишний жир.
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