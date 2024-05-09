Из обычного лаваша можно приготовить очень сытный пирог. Он идеально подойдет для обеда. Вы справитесь очень быстро, потому что вымешивать тесто не придется.

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша для сытного обеда опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Добавьте много сыра.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 200 г.

лаваш – 200 г.

йогурт натуральный – 250 г.

яйца куриные – 2 шт.

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сыр твердый – 150 г.

соль, укроп – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Лаваш мелко порезать.

2. Сыр натереть на терке.

3. Смешать все ингредиенты.

4. Выложить в форму для запекания.

5. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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