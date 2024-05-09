Очень сытный и элементарный обед на скорую руку: как из лаваша и сыра приготовить вкусный пирог

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Очень сытный и элементарный обед на скорую руку: как из лаваша и сыра приготовить вкусный пирог

Из обычного лаваша можно приготовить очень сытный пирог. Он идеально подойдет для обеда. Вы справитесь очень быстро, потому что вымешивать тесто не придется.

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша для сытного обеда опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Добавьте много сыра.

Очень сытный и элементарный обед на скорую руку: как из лаваша и сыра приготовить вкусный пирог

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный – 200 г.
  • лаваш – 200 г.
  • йогурт натуральный – 250 г.
  • яйца куриные – 2 шт.
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  • сыр твердый – 150 г.
  • соль, укроп – по вкусу.

Способ приготовления:

Очень сытный и элементарный обед на скорую руку: как из лаваша и сыра приготовить вкусный пирог

1. Лаваш мелко порезать.

Очень сытный и элементарный обед на скорую руку: как из лаваша и сыра приготовить вкусный пирог

2. Сыр натереть на терке.

Очень сытный и элементарный обед на скорую руку: как из лаваша и сыра приготовить вкусный пирог

3. Смешать все ингредиенты.

Очень сытный и элементарный обед на скорую руку: как из лаваша и сыра приготовить вкусный пирог

4. Выложить в форму для запекания.

5. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Очень сытный и элементарный обед на скорую руку: как из лаваша и сыра приготовить вкусный пирог

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