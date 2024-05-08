Очень вкусная скумбрия-пятиминутка: в чем замариновать рыбу
Скумбрию чаще всего запекают или используют для копчения. Также эта рыба вкусная в маринованном виде. Чтобы приготовить продукт, вам понадобится всего 5 минут.
Идея приготовления пряной скумбрии пятиминутки опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Мясо просто тает во рту.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 кг.
- лук – 300-500 г
- вода – 350 г
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- уксус – 40 г
- масло – 50 г
- перец душистый горошком – 0,5 ч.л.
- смесь перцев горошком – 0,5 ч.л.
- кориандр горошком – 1 ч.л.
- гвоздика – 3-5 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Скумбрию почистить, помыть, порезать на порционные кусочки.
2. Лук порезать кольцами.
3. Часть выложить в глубокую кастрюлю слоем.
4. Затем выложить слой рыбы.
5. Сверху снова слой лука.
6. Далее добавить специи.
7. В отдельной миске воду смешать вместе с сахаром, солью, уксусом. Все должно хорошо раствориться.
8. Залить маринадом рыбу.
9. Сверху добавить растительное масло.
10. Поставить на огонь, прокипятить 5 минут.
11. Выключить и оставить до полного охлаждения.
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