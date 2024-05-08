Очень вкусная скумбрия-пятиминутка: в чем замариновать рыбу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Очень вкусная скумбрия-пятиминутка: в чем замариновать рыбу

Скумбрию чаще всего запекают или используют для копчения. Также эта рыба вкусная в маринованном виде. Чтобы приготовить продукт, вам понадобится всего 5 минут.

Идея приготовления пряной скумбрии пятиминутки опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Мясо просто тает во рту.

Очень вкусная скумбрия-пятиминутка: в чем замариновать рыбу

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 кг.
  • лук – 300-500 г
  • вода – 350 г
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
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  • уксус – 40 г
  • масло – 50 г
  • перец душистый горошком – 0,5 ч.л.
  • смесь перцев горошком – 0,5 ч.л.
  • кориандр горошком – 1 ч.л.
  • гвоздика – 3-5 шт.
  • лавровый лист – 2 шт.

Способ приготовления:

Очень вкусная скумбрия-пятиминутка: в чем замариновать рыбу

1. Скумбрию почистить, помыть, порезать на порционные кусочки.

2. Лук порезать кольцами.

Очень вкусная скумбрия-пятиминутка: в чем замариновать рыбу

3. Часть выложить в глубокую кастрюлю слоем.

4. Затем выложить слой рыбы.

Очень вкусная скумбрия-пятиминутка: в чем замариновать рыбу

5. Сверху снова слой лука.

6. Далее добавить специи.

Очень вкусная скумбрия-пятиминутка: в чем замариновать рыбу

7. В отдельной миске воду смешать вместе с сахаром, солью, уксусом. Все должно хорошо раствориться.

8. Залить маринадом рыбу.

Очень вкусная скумбрия-пятиминутка: в чем замариновать рыбу

9. Сверху добавить растительное масло.

10. Поставить на огонь, прокипятить 5 минут.

Очень вкусная скумбрия-пятиминутка: в чем замариновать рыбу

11. Выключить и оставить до полного охлаждения.

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