Если вы любите запеченный болгарский перец, то этот рецепт закуски – именно то, что нужно. Вы будете поражены не только вкусом, но и ароматом, который разлетится по кухне и наполнит дом ощущением уюта и тепла.

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Как правильно приготовить закуску из болгарского перца, в Instagram рассказала фудблогер Инна Тищенко. Она также показала, как правильно и сколько времени следует запекать овощ, чтобы он не потерял свой вкус и витамины.

Ингредиенты

Сладкий перец – 11 шт

Петрушка – 40 гр

Базилик – 30 гр

Соль – 1,5 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Яблочный уксус – 3 ст.л.

Смесь перцев – ½ ч.л.

Оливковое масло – 100 мл

Чеснок – 5 зуб

Способ приготовления

1. Болгарский перец выкладываем в форму для запекания и смазываем растительным маслом со всех сторон. Выпекаем в течение 40 минут при 190 градусах.

2. Петрушку и мелко нарезаем, складываем в глубокую емкость.

3. Добавляем соль, сахар, яблочный уксус, смесь перцев, оливковое масло, выжатый чеснок и хорошо перемешиваем.

4. Запеченные перцы вынимаем из духовки, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 минут.

5. Снимаем шкурку с перцев и нарезаем на дольки.

6. В глубокую емкость складываем послойный перец и маринад. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 2 часа.

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