Очень вкусная закуска из болгарского перца: овощ нужно запечь
Если вы любите запеченный болгарский перец, то этот рецепт закуски – именно то, что нужно. Вы будете поражены не только вкусом, но и ароматом, который разлетится по кухне и наполнит дом ощущением уюта и тепла.
Как правильно приготовить закуску из болгарского перца, в Instagram рассказала фудблогер Инна Тищенко. Она также показала, как правильно и сколько времени следует запекать овощ, чтобы он не потерял свой вкус и витамины.
Ингредиенты
- Сладкий перец – 11 шт
- Петрушка – 40 гр
- Базилик – 30 гр
- Соль – 1,5 ч.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Яблочный уксус – 3 ст.л.
- Смесь перцев – ½ ч.л.
- Оливковое масло – 100 мл
- Чеснок – 5 зуб
Способ приготовления
1. Болгарский перец выкладываем в форму для запекания и смазываем растительным маслом со всех сторон. Выпекаем в течение 40 минут при 190 градусах.
2. Петрушку и мелко нарезаем, складываем в глубокую емкость.
3. Добавляем соль, сахар, яблочный уксус, смесь перцев, оливковое масло, выжатый чеснок и хорошо перемешиваем.
4. Запеченные перцы вынимаем из духовки, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 минут.
5. Снимаем шкурку с перцев и нарезаем на дольки.
6. В глубокую емкость складываем послойный перец и маринад. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 2 часа.
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