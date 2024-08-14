Очень вкусная закуска из болгарского перца: овощ нужно запечь

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Очень вкусная закуска из болгарского перца: овощ нужно запечь

Если вы любите запеченный болгарский перец, то этот рецепт закуски – именно то, что нужно. Вы будете поражены не только вкусом, но и ароматом, который разлетится по кухне и наполнит дом ощущением уюта и тепла.

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Как правильно приготовить закуску из болгарского перца, в Instagram рассказала фудблогер Инна Тищенко. Она также показала, как правильно и сколько времени следует запекать овощ, чтобы он не потерял свой вкус и витамины.

Очень вкусная закуска из болгарского перца: овощ нужно запечь

Ингредиенты

  • Сладкий перец – 11 шт
  • Петрушка – 40 гр
  • Базилик – 30 гр
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Яблочный уксус – 3 ст.л.
  • Смесь перцев – ½ ч.л.
  • Оливковое масло – 100 мл
  • Чеснок – 5 зуб

Способ приготовления

1. Болгарский перец выкладываем в форму для запекания и смазываем растительным маслом со всех сторон. Выпекаем в течение 40 минут при 190 градусах.

2. Петрушку и мелко нарезаем, складываем в глубокую емкость.

Очень вкусная закуска из болгарского перца: овощ нужно запечь

3. Добавляем соль, сахар, яблочный уксус, смесь перцев, оливковое масло, выжатый чеснок и хорошо перемешиваем.

4. Запеченные перцы вынимаем из духовки, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 минут.

Очень вкусная закуска из болгарского перца: овощ нужно запечь

5. Снимаем шкурку с перцев и нарезаем на дольки.

Очень вкусная закуска из болгарского перца: овощ нужно запечь

6. В глубокую емкость складываем послойный перец и маринад. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 2 часа.

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