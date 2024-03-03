Очень вкусное тако: как готовить, чтобы тортилья получилась хрустящая и аппетитная
Так великолепно тем, что в качестве начинки для него можно использовать любые продукты, которые придутся по вкусу. Но тако нужно уметь правильно приготовить, чтобы тортилья получилась аппетитной и хрустящей.
Как это сделать рассказала фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она поделилась секретом приготовления невероятного тако.
Ингредиенты
- Тортилья – 2 шт
- Куриное филе – 2/3 шт
- Соус барбекю
- Чипсы с паприкой
- Сладкий перец – ½ шт
- Помидор – 1 шт
- Красный лук – 1/3 шт
- Сыр
- Соус
- Оливковое масло
- Паприка
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Пачку чипсов раскрываем и немного прокачиваем занозой для измельчения.
2. Тортилью смазываем соусом барбекю с одной стороны и присыпаем большим слоем чипсов.
3. Выпекаем тортилью на решетке 10-15 мин при t 180°, режим конвекции.
4. Помидоры и перец нарезаем кубиками, смешиваем вместе, добавляя соль и немного масла.
5. Куриное филе нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде со специями.
6. Сыр натираем на терке и отправляем к курице, пока не расплавится.
7. На готовую тортилью выкладываем курицу с творогом и овощи с растительным маслом.
8 . Добавляем остальные ингредиенты и мексиканский соус.
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