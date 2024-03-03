Очень вкусное тако: как готовить, чтобы тортилья получилась хрустящая и аппетитная

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
186
Очень вкусное тако: как готовить, чтобы тортилья получилась хрустящая и аппетитная

Так великолепно тем, что в качестве начинки для него можно использовать любые продукты, которые придутся по вкусу. Но тако нужно уметь правильно приготовить, чтобы тортилья получилась аппетитной и хрустящей.

Как это сделать рассказала фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она поделилась секретом приготовления невероятного тако.

Очень вкусное тако: как готовить, чтобы тортилья получилась хрустящая и аппетитная

Ингредиенты

  • Тортилья – 2 шт
  • Куриное филе – 2/3 шт
  • Соус барбекю
  • Чипсы с паприкой
  • Сладкий перец – ½ шт
Видео дня
  • Помидор – 1 шт
  • Красный лук – 1/3 шт
  • Сыр
  • Соус
  • Оливковое масло
  • Паприка
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Пачку чипсов раскрываем и немного прокачиваем занозой для измельчения.

Очень вкусное тако: как готовить, чтобы тортилья получилась хрустящая и аппетитная

2. Тортилью смазываем соусом барбекю с одной стороны и присыпаем большим слоем чипсов.

Очень вкусное тако: как готовить, чтобы тортилья получилась хрустящая и аппетитная

3. Выпекаем тортилью на решетке 10-15 мин при t 180°, режим конвекции.

Очень вкусное тако: как готовить, чтобы тортилья получилась хрустящая и аппетитная

4. Помидоры и перец нарезаем кубиками, смешиваем вместе, добавляя соль и немного масла.

5. Куриное филе нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде со специями.

Очень вкусное тако: как готовить, чтобы тортилья получилась хрустящая и аппетитная

6. Сыр натираем на терке и отправляем к курице, пока не расплавится.

7. На готовую тортилью выкладываем курицу с творогом и овощи с растительным маслом.

Очень вкусное тако: как готовить, чтобы тортилья получилась хрустящая и аппетитная

8 . Добавляем остальные ингредиенты и мексиканский соус.

Также на OBOZ.UA можно найти много других блюд из лаваша:

Сейчас мы готовим

Все рецепты