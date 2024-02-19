Очень вкусные ленивые голубцы: проверенный рецепт, который всегда удается
Вы любите голубцы, но не любите возиться с заворачиванием капусты? Тогда почему бы не сделать это блюдо ленивым?
Недавно фудблогер Анна Фил опубликовала рецепт ленивых голубцов. В своем Instagram она рассказала, как быстро приготовить это блюдо по проверенному рецепту и не переживать, удастся ли оно.
Ингредиенты
- Мясо – 300 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Капуста – 300 гр
- Рис – 100 гр
- Вода – 450-500 мл
- Кетчуп, или томатная паста – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Любимые специи
Способ приготовления
1. Мясо нарезаем на небольшие куски и поджариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
2. Добавляем соль, перец и специи. А также морковь и лук, нарезанный на куски.
3. Добавляем томатную пасту или кетчуп, накрываем крышкой и тушим в течение нескольких минут.
4. Нарезанную на куске капусту выкладываем на сковороду, перемешиваем и заливаем водой. Тушим до половины готовности капусты.
5. Пробуем. При необходимости добавляем соль и специи.
6. Добавляем рис. Перемешиваем и готовим все под закрытой крышкой на малом огне до готовности.
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