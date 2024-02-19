Вы любите голубцы, но не любите возиться с заворачиванием капусты? Тогда почему бы не сделать это блюдо ленивым?

Недавно фудблогер Анна Фил опубликовала рецепт ленивых голубцов. В своем Instagram она рассказала, как быстро приготовить это блюдо по проверенному рецепту и не переживать, удастся ли оно.

Ингредиенты

Мясо – 300 гр

Лук – 1 шт

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Морковь – 1 шт

Капуста – 300 гр

Рис – 100 гр

Вода – 450-500 мл

Кетчуп, или томатная паста – 2 ст.л.

Соль

Перец

Любимые специи

Способ приготовления

1. Мясо нарезаем на небольшие куски и поджариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

2. Добавляем соль, перец и специи. А также морковь и лук, нарезанный на куски.

3. Добавляем томатную пасту или кетчуп, накрываем крышкой и тушим в течение нескольких минут.

4. Нарезанную на куске капусту выкладываем на сковороду, перемешиваем и заливаем водой. Тушим до половины готовности капусты.

5. Пробуем. При необходимости добавляем соль и специи.

6. Добавляем рис. Перемешиваем и готовим все под закрытой крышкой на малом огне до готовности.

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