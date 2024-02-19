Очень вкусные ленивые голубцы: проверенный рецепт, который всегда удается

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Очень вкусные ленивые голубцы: проверенный рецепт, который всегда удается

Вы любите голубцы, но не любите возиться с заворачиванием капусты? Тогда почему бы не сделать это блюдо ленивым?

Недавно фудблогер Анна Фил опубликовала рецепт ленивых голубцов. В своем Instagram она рассказала, как быстро приготовить это блюдо по проверенному рецепту и не переживать, удастся ли оно.

Очень вкусные ленивые голубцы: проверенный рецепт, который всегда удается

Ингредиенты

  • Мясо – 300 гр
  • Лук – 1 шт
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  • Морковь – 1 шт
  • Капуста – 300 гр
  • Рис – 100 гр
  • Вода – 450-500 мл
  • Кетчуп, или томатная паста – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Любимые специи

Способ приготовления

1. Мясо нарезаем на небольшие куски и поджариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Очень вкусные ленивые голубцы: проверенный рецепт, который всегда удается

2. Добавляем соль, перец и специи. А также морковь и лук, нарезанный на куски.

Очень вкусные ленивые голубцы: проверенный рецепт, который всегда удается

3. Добавляем томатную пасту или кетчуп, накрываем крышкой и тушим в течение нескольких минут.

4. Нарезанную на куске капусту выкладываем на сковороду, перемешиваем и заливаем водой. Тушим до половины готовности капусты.

5. Пробуем. При необходимости добавляем соль и специи.

Очень вкусные ленивые голубцы: проверенный рецепт, который всегда удается

6. Добавляем рис. Перемешиваем и готовим все под закрытой крышкой на малом огне до готовности.

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