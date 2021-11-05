Осенние пироги с ягодными и фруктовыми начинками на любой вкус: идеи Лизы Глинской

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
3,9 т.
Осенние пироги с ягодными и фруктовыми начинками на любой вкус: идеи Лизы Глинской

Дополнить холодные, но очень уютные семейные осенние вечера можно вкусной выпечкой. Хорошей идеей будет приготовить праздничный пирог. Такое блюдо можно сделать с любимыми начинками – сладкими или солеными, но самым важным ингредиентом является любовь.

Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась идеями приготовления вкусных и элементарных сладких пирогов с осенними начинками. Опубликовано на странице Instagram.

Приготовление пирога с грушами

⁣ Грушевой пирог с пряностями⁣

  • груши в красном вине с пряностями – ⁣10-11 шт

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  • красное вино (полусухое)⁣ – 750 мл

  • сахар – 100 г

  • микс пряностей (корица, гвоздика, бадьян, кардамон)⁣

Ингредиенты для бисквита:

  • сливочное масло (размягченное) ⁣ – 200 г

  • сахарная пудра – 200 г

  • яйца – 200 г

  • мука – 250 г

  • разрыхлителя – 8 г

  • круглая форма, d 25 см⁣

Способ приготовления:

  1. Груши почистить от кожуры, хвостик оставить.

  2. Положить в кастрюлю так, чтобы было удобно вынимать, засыпать сахаром.

  3. Добавить пряности, залить вином.

  4. Проварить 25-30 минут.

  5. Достать груши.

  6. Готовить сироп еще 15-20 минут.

  7. Взбить мягкое масло.

  8. Добавить пудру, размешать.

  9. Соединить муку с разрыхлителем, добавить в массу.

  10. Перемешать до однородности.

  11. Форму смазать маслом, присыпать боршном и переложить туда тесто.

  12. Выровнять, поместить грушу, прокручивая внутрь.

  13. Хвостики замотать в фольгу.

  14. Отправить в разогретую до 165 градусов духовку на 30-35 минут.

  15. Потом достать.

  16. Сразу пропитать горячим винным сиропом.

Шоколадный пирог с вишней⁣

Приготовление теста для блюда

Ингредиенты для начинки:

  • вишни (без косточки, свежая, замороженная, в собственном соке) ⁣ – 300 г

  • сахар – 50 г

  • кукурузный крахмал – ⁣20 г

  • круглая форма диаметром 26 см⁣

Ингредиенты для шоколадного бисквита:

  • желток – 100 г

  • сахар (до желтка)⁣ – 50 г

  • белок – 150 г

  • сахар – 100 г

  • мука – 110 г

  • какао-порошок – 30 г

  • черный шоколад – 70 г

Способ приготовления:

  1. Смешать сахар с крахмалом, добавить в вишню, перемешать.

  2. Довести до кипения, постоянно помешивать. Проварить 30 секунд.

  3. Дать остыть.

  4. Взбить желтки с сахаром.

  5. Белки с сахаром тоже взбить до стойких пиков

  6. Массы соединить.

  7. Смешать муку, какао-порошок, через сито небольшими порциями добавить в основную массу, вмешать

  8. Добавить шоколад

  9. Выложить половину теста в форму

  10. Добавить начинку, сверху закрыть оставшимися тестами

  11. Поместить в разогретую духовку до 170 градусов на 35-40 минут с режимом обдува.

  12. Дать готовому пирогу остыть, снять форму и задекорировать какао.

Сливовый пирог со сметаной⁣

  • круглая форма диаметром 20 сантиметров

Ингредиенты для теста:

  • мука – 100 г

  • сливочное масло – ⁣50 г

  • желток – 40 г⁣

  • сахар – 30 г

  • разрыхлитель – 3 г

  • соль⁣

Сметанная заливка:⁣

  • сметана (15-20%)⁣ – 200 г

  • яйца ⁣ – 50 г

  • сахар – 70 г

  • кукурузный крахмал – 10 г

  • корица – 0,5 ч. л.

  • слив⁣и – 300 г

Способ приготовления:

Пироги с ягодами и фруктами

  1. Включить духовку на 180 градусов с обдувом.

  2. Смешать желтки с сахаром.

  3. Муку, разрыхлитель и соль соединить.

  4. Холодное масло натереть, смешать с мукой в крошку.

  5. Добавить ее в сахар и яйца, замесить тесто.

  6. Завернуть в пленку, поместить в морозильную камеру на 10 минут.

  7. Сливку разрезать на 6 частей, добавить корицу, перемешать.

  8. Приготовить сметанную заливку: смешать яйца с сахаром,

  9. Добавить крахмал, перемешать.

  10. Добавить сметану, перемешать.

  11. Сформировать пирог: в форму положить тесто, разровнять, формируя бортики.

  12. Выложить сливы.

  13. Залить сметанной массой, оставляя 1-2 мм края свободными.

  14. Поместить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

  15. Дать остыть, присыпать пудрой.

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