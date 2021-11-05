Осенние пироги с ягодными и фруктовыми начинками на любой вкус: идеи Лизы Глинской

Дополнить холодные, но очень уютные семейные осенние вечера можно вкусной выпечкой. Хорошей идеей будет приготовить праздничный пирог. Такое блюдо можно сделать с любимыми начинками – сладкими или солеными, но самым важным ингредиентом является любовь.

Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась идеями приготовления вкусных и элементарных сладких пирогов с осенними начинками. Опубликовано на странице Instagram.

⁣ Грушевой пирог с пряностями⁣

груши в красном вине с пряностями – ⁣10-11 шт

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красное вино (полусухое)⁣ – 750 мл

сахар – 100 г

микс пряностей (корица, гвоздика, бадьян, кардамон)⁣

Ингредиенты для бисквита:

сливочное масло (размягченное) ⁣ – 200 г

сахарная пудра – 200 г

яйца – 200 г

мука – 250 г

разрыхлителя – 8 г

круглая форма, d 25 см⁣

Способ приготовления:

Груши почистить от кожуры, хвостик оставить. Положить в кастрюлю так, чтобы было удобно вынимать, засыпать сахаром. Добавить пряности, залить вином. Проварить 25-30 минут. Достать груши. Готовить сироп еще 15-20 минут. Взбить мягкое масло. Добавить пудру, размешать. Соединить муку с разрыхлителем, добавить в массу. Перемешать до однородности. Форму смазать маслом, присыпать боршном и переложить туда тесто. Выровнять, поместить грушу, прокручивая внутрь. Хвостики замотать в фольгу. Отправить в разогретую до 165 градусов духовку на 30-35 минут. Потом достать. Сразу пропитать горячим винным сиропом.

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Шоколадный пирог с вишней⁣

Ингредиенты для начинки:

вишни (без косточки, свежая, замороженная, в собственном соке) ⁣ – 300 г

сахар – 50 г

кукурузный крахмал – ⁣20 г

круглая форма диаметром 26 см⁣

Ингредиенты для шоколадного бисквита: ⁣

желток – 100 г

сахар (до желтка)⁣ – 50 г

белок – 150 г

сахар – 100 г

мука – 110 г

какао-порошок – 30 г

черный шоколад – 70 г

Способ приготовления:

Смешать сахар с крахмалом, добавить в вишню, перемешать. Довести до кипения, постоянно помешивать. Проварить 30 секунд. Дать остыть. Взбить желтки с сахаром. Белки с сахаром тоже взбить до стойких пиков Массы соединить. Смешать муку, какао-порошок, через сито небольшими порциями добавить в основную массу, вмешать Добавить шоколад Выложить половину теста в форму Добавить начинку, сверху закрыть оставшимися тестами Поместить в разогретую духовку до 170 градусов на 35-40 минут с режимом обдува. Дать готовому пирогу остыть, снять форму и задекорировать какао.

Сливовый пирог со сметаной⁣

круглая форма диаметром 20 сантиметров

Ингредиенты для теста:

мука – 100 г

сливочное масло – ⁣50 г

желток – 40 г⁣

сахар – 30 г

разрыхлитель – 3 г

соль⁣

Сметанная заливка:⁣

сметана (15-20%)⁣ – 200 г

яйца ⁣ – 50 г

сахар – 70 г

кукурузный крахмал – 10 г

корица – 0,5 ч. л.

слив⁣и – 300 г

Способ приготовления:

Включить духовку на 180 градусов с обдувом. Смешать желтки с сахаром. Муку, разрыхлитель и соль соединить. Холодное масло натереть, смешать с мукой в крошку. Добавить ее в сахар и яйца, замесить тесто. Завернуть в пленку, поместить в морозильную камеру на 10 минут. Сливку разрезать на 6 частей, добавить корицу, перемешать. Приготовить сметанную заливку: смешать яйца с сахаром, Добавить крахмал, перемешать. Добавить сметану, перемешать. Сформировать пирог: в форму положить тесто, разровнять, формируя бортики. Выложить сливы. Залить сметанной массой, оставляя 1-2 мм края свободными. Поместить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Дать остыть, присыпать пудрой.

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