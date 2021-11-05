Осенние пироги с ягодными и фруктовыми начинками на любой вкус: идеи Лизы Глинской
Дополнить холодные, но очень уютные семейные осенние вечера можно вкусной выпечкой. Хорошей идеей будет приготовить праздничный пирог. Такое блюдо можно сделать с любимыми начинками – сладкими или солеными, но самым важным ингредиентом является любовь.
Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась идеями приготовления вкусных и элементарных сладких пирогов с осенними начинками. Опубликовано на странице Instagram.
Грушевой пирог с пряностями
груши в красном вине с пряностями – 10-11 шт
красное вино (полусухое) – 750 мл
сахар – 100 г
микс пряностей (корица, гвоздика, бадьян, кардамон)
Ингредиенты для бисквита:
сливочное масло (размягченное) – 200 г
сахарная пудра – 200 г
яйца – 200 г
мука – 250 г
разрыхлителя – 8 г
круглая форма, d 25 см
Способ приготовления:
Груши почистить от кожуры, хвостик оставить.
Положить в кастрюлю так, чтобы было удобно вынимать, засыпать сахаром.
Добавить пряности, залить вином.
Проварить 25-30 минут.
Достать груши.
Готовить сироп еще 15-20 минут.
Взбить мягкое масло.
Добавить пудру, размешать.
Соединить муку с разрыхлителем, добавить в массу.
Перемешать до однородности.
Форму смазать маслом, присыпать боршном и переложить туда тесто.
Выровнять, поместить грушу, прокручивая внутрь.
Хвостики замотать в фольгу.
Отправить в разогретую до 165 градусов духовку на 30-35 минут.
Потом достать.
Сразу пропитать горячим винным сиропом.
Шоколадный пирог с вишней
Ингредиенты для начинки:
вишни (без косточки, свежая, замороженная, в собственном соке) – 300 г
сахар – 50 г
кукурузный крахмал – 20 г
круглая форма диаметром 26 см
Ингредиенты для шоколадного бисквита:
желток – 100 г
сахар (до желтка) – 50 г
белок – 150 г
сахар – 100 г
мука – 110 г
какао-порошок – 30 г
черный шоколад – 70 г
Способ приготовления:
Смешать сахар с крахмалом, добавить в вишню, перемешать.
Довести до кипения, постоянно помешивать. Проварить 30 секунд.
Дать остыть.
Взбить желтки с сахаром.
Белки с сахаром тоже взбить до стойких пиков
Массы соединить.
Смешать муку, какао-порошок, через сито небольшими порциями добавить в основную массу, вмешать
Добавить шоколад
Выложить половину теста в форму
Добавить начинку, сверху закрыть оставшимися тестами
Поместить в разогретую духовку до 170 градусов на 35-40 минут с режимом обдува.
Дать готовому пирогу остыть, снять форму и задекорировать какао.
Сливовый пирог со сметаной
круглая форма диаметром 20 сантиметров
Ингредиенты для теста:
мука – 100 г
сливочное масло – 50 г
желток – 40 г
сахар – 30 г
разрыхлитель – 3 г
соль
Сметанная заливка:
сметана (15-20%) – 200 г
яйца – 50 г
сахар – 70 г
кукурузный крахмал – 10 г
корица – 0,5 ч. л.
сливи – 300 г
Способ приготовления:
Включить духовку на 180 градусов с обдувом.
Смешать желтки с сахаром.
Муку, разрыхлитель и соль соединить.
Холодное масло натереть, смешать с мукой в крошку.
Добавить ее в сахар и яйца, замесить тесто.
Завернуть в пленку, поместить в морозильную камеру на 10 минут.
Сливку разрезать на 6 частей, добавить корицу, перемешать.
Приготовить сметанную заливку: смешать яйца с сахаром,
Добавить крахмал, перемешать.
Добавить сметану, перемешать.
Сформировать пирог: в форму положить тесто, разровнять, формируя бортики.
Выложить сливы.
Залить сметанной массой, оставляя 1-2 мм края свободными.
Поместить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
Дать остыть, присыпать пудрой.
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