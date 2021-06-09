Одесская кухня: рецепт самой вкусной баклажанной икры

Баклажаны – очень полезные овощи, в них много меди и железа, которые полезны при малокровии. Из них можно приготовить разные вкусные блюда, например, теплые салаты, мусака, рагу, икру, которая считается символом Одессы.
Одесский ресторатор, шеф-повар Савелий Либкин на своей странице в Instagram поделился рецептом настоящей одесской баклажанной икры.
Ингредиенты:
баклажаны весом около 700 г – 3 шт.
большой помидор "Микадо" – 1 шт.
средние луковицы – 2 шт.
подсолнечное масло – 2 ст. л.
чеснок – 2-3 зуб.
петрушка – 0,5 пучка
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Моем баклажаны, накалываем их вилкой, чтобы при запекание они не "стреляли", запекайте при 200 С в духовке, но лучше всего это делать на мангале, так вкус икра будет "с дымком".
После – баклажаны выкладываем на доску и оставляем на 10-15 минут, чтобы сок стек.
Помидоры также нужно запечь и снять с них кожуру.
Лук заворачиваем в фольгу, запекаем 10 минут при 220 С.
Ждем пока все овощи хорошо остынут.
Баклажаны, помидоры и лук рубим очень мелко. Туда выдавливаем чеснок и дальше рубим овощи, чтобы получилась однородная консистенция.
Измельчаем зелень, добавляем ее и масло в икру.
Перед самой подачей икру нужно посолить.
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