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Одесская кухня: рецепт самой вкусной баклажанной икры

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Баклажаны – очень полезные овощи, в них много меди и железа, которые полезны при малокровии. Из них можно приготовить разные вкусные блюда, например, теплые салаты, мусака, рагу, икру, которая считается символом Одессы.

Одесский ресторатор, шеф-повар Савелий Либкин на своей странице в Instagram поделился рецептом настоящей одесской баклажанной икры.

Ингредиенты для баклажанной икры
Ингредиенты для баклажанной икры. Источник: скрин

Ингредиенты:

  • баклажаны весом около 700 г – 3 шт.

  • большой помидор "Микадо" – 1 шт.

  • средние луковицы – 2 шт.

  • подсолнечное масло – 2 ст. л.

  • чеснок – 2-3 зуб.

  • петрушка – 0,5 пучка

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Моем баклажаны, накалываем их вилкой, чтобы при запекание они не "стреляли", запекайте при 200 С в духовке, но лучше всего это делать на мангале, так вкус икра будет "с дымком".

  2. После – баклажаны выкладываем на доску и оставляем на 10-15 минут, чтобы сок стек.

  3. Помидоры также нужно запечь и снять с них кожуру.

  4. Лук заворачиваем в фольгу, запекаем 10 минут при 220 С.

  5. Ждем пока все овощи хорошо остынут.

  6. Баклажаны, помидоры и лук рубим очень мелко. Туда выдавливаем чеснок и дальше рубим овощи, чтобы получилась однородная консистенция.

  7. Измельчаем зелень, добавляем ее и масло в икру.

Не забудьте обязательно добавит масло и соль в икру
Не забудьте обязательно добавит масло и соль в икру

​​​​​​​Перед самой подачей икру нужно посолить.

Рецепт баклажанной икры
Рецепт баклажанной икры. Источник: скрин

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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