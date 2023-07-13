Молодые кабачки – лучший ингредиент для приготовления вкусных оладий. Для того, чтобы они имели нежный вкус, не нужно в основу добавлять чеснок и специи, которые "забьют" вкус самого овоща.

Кулинар Савва Либкин поделился в Instagram рецептом кабачковых оладий по-одесски, которые готовятся всего из 3 ингредиентов и подаются с тертым пармезаном.

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Ингредиенты:

кабачки

яйца

мука

Для подачи:

пармезан тертый

сметана

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и натрите, обязательно отожмите сок.

2. Добавьте яйца, муку, перемешайте и пожарьте золотистые оладьи.

3. Переложите на блюдо, посыпьте тертым пармезаном.

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