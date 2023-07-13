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Одесские кабачковые оладьи за 5 минут из 3 ингредиентов: рецепт идеального блюда для ужина
Молодые кабачки – лучший ингредиент для приготовления вкусных оладий. Для того, чтобы они имели нежный вкус, не нужно в основу добавлять чеснок и специи, которые "забьют" вкус самого овоща.
Кулинар Савва Либкин поделился в Instagram рецептом кабачковых оладий по-одесски, которые готовятся всего из 3 ингредиентов и подаются с тертым пармезаном.
Ингредиенты:
- кабачки
- яйца
- мука
Для подачи:
- пармезан тертый
- сметана
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте и натрите, обязательно отожмите сок.
2. Добавьте яйца, муку, перемешайте и пожарьте золотистые оладьи.
3. Переложите на блюдо, посыпьте тертым пармезаном.
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