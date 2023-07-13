Одесские кабачковые оладьи за 5 минут из 3 ингредиентов: рецепт идеального блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт оладий

Молодые кабачки – лучший ингредиент для приготовления вкусных оладий. Для того, чтобы они имели нежный вкус, не нужно в основу добавлять чеснок и специи, которые "забьют" вкус самого овоща.

Оладьи из кабачков, которые всегда получаются удачными

Кулинар Савва Либкин поделился в Instagram рецептом кабачковых оладий по-одесски, которые готовятся всего из 3 ингредиентов и подаются с тертым пармезаном.

Кабачковые оладьи за 5 минут
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Ингредиенты:

  • кабачки
  • яйца
  • мука

Для подачи:

  • пармезан тертый
  • сметана

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и натрите, обязательно отожмите сок.

Основа для кабачков

2. Добавьте яйца, муку, перемешайте и пожарьте золотистые оладьи.

Сколько жарить оладьи

3. Переложите на блюдо, посыпьте тертым пармезаном.

Готовые оладьи из кабачка с пармезаном

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