Один хот-дог может сократить жизнь на 36 минут – исследование

Один съеденный хот-дог может сократить жизнь на 36 минут. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета (США).

Так, в рамках своего исследования, о котором рассказывается в журнале Nature Food, специалисты изучили около 6 тысяч продуктов из рациона питания американцев и их влияние на продолжительность здоровой жизни в минутах.

На основе исследования "Глобальное бремя болезней", изучившем заболеваемость, связанной с питанием, ученые разработали индекс полезной или вредной нагрузки одной порции еды на здоровье.

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Одним из исследованных продуктов был обычный хот-дог с говядиной. Оказалось, что 61 грамм обработанного мяса приводит к потере 27 минут здоровой жизни. Если же к блюду добавляются натрий и трансжиры, этот показатель достигает 36 минут.

"Сосиски и бутерброды на завтрак, бургеры и красное мясо почти всегда имеют отрицательную оценку, и дополнительная порция таких продуктов вредит здоровью", – предупреждают авторы исследования.

В то же время, по данным ученых, такие продукты питания, как орехи, морепродукты, фрукты, злаки и некрахмалистые овощи, положительно влияют на организм.

В частности, хорошей альтернативой хот-догу может быть бутерброд с арахисовым маслом и фруктовым желе, известный в США как PB&J (Peanut butter and jelly sandwich). Порция такой еды способна добавить 33 минуты здоровой жизни, что, согласно исследованию, является наивысшим показателем среди всех изученных продуктов.

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