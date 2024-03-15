Блюдо, приготовленное по этому ингредиенту, можно назвать универсальным. Приготовив дополнительно салат, вы получите полноценный и питательный обед. А просто отведав это блюдо, можно устроить себе отличный перекус.

Речь идет о чрезвычайно простых в приготовлении котлет, в состав которых входят всего два недорогих ингредиента. Справиться с их приготовлением способен каждый. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником tomka_recepti.

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Ингредиенты

Фарш – 500 гр

Картофель – 500 гр

Соль

Перец

Паприка

Сушеный чеснок

Способ приготовления

1. Сырой картофель чистим и натираем на большой терке.

2.Готовим фарш, или используем купленный в магазине.

3. Смешиваем картофель с фаршем, добавляем соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Всё хорошо перемешиваем до образования однородной массы.

4. Влажными руками формируем котлеты небольшого размера.

5. Сковороду разогреваем вместе с маслом и выкладываем на нее котлеты.

6. Обжариваем с обеих сторон до образования золотистой корочки.

7. Готовые котлеты выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

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