Одно блюдо заменит полноценный обед: вкусные и сочные котлеты из двух ингредиентов
Блюдо, приготовленное по этому ингредиенту, можно назвать универсальным. Приготовив дополнительно салат, вы получите полноценный и питательный обед. А просто отведав это блюдо, можно устроить себе отличный перекус.
Речь идет о чрезвычайно простых в приготовлении котлет, в состав которых входят всего два недорогих ингредиента. Справиться с их приготовлением способен каждый. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником tomka_recepti.
Ингредиенты
- Фарш – 500 гр
- Картофель – 500 гр
- Соль
- Перец
- Паприка
- Сушеный чеснок
Способ приготовления
1. Сырой картофель чистим и натираем на большой терке.
2.Готовим фарш, или используем купленный в магазине.
3. Смешиваем картофель с фаршем, добавляем соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Всё хорошо перемешиваем до образования однородной массы.
4. Влажными руками формируем котлеты небольшого размера.
5. Сковороду разогреваем вместе с маслом и выкладываем на нее котлеты.
6. Обжариваем с обеих сторон до образования золотистой корочки.
7. Готовые котлеты выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
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