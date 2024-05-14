Скоро придет лето, а с ним и сезон огурцов. Это очень ароматный и вкусный овощ, который прекрасно подходит в салатах. Также из него готовят разнообразные консервации, которые с удовольствием можно есть зимой.

Фудблогер с ником tania_sheremet_ в Instagram рассказала, какое еще блюдо можно приготовить из огурцов. Она предложила рецепт огурцов по-корейски, которые будут служить отличной закуской.

Ингредиенты

Огурцы среднего размера – 1 кг

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Морковь большая – 1 шт

Зеленый лук – 80 гр

Лук – 1 шт

Чеснок – 5-6 зуб

Открытки острого перца – 2 ч.л.

Соевый соус – 3 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Кунжутные семена – 2 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль

Способ приготовления

1.Огурцы моем, отрезаем края и разрезаем вдоль четырех части, отступая с одной стороны один сантиметр. Хорошо солим и отставляем просолиться на один час.

2. Лук режем полукольцами, натираем морковь, зеленый лук режем большими кусочками, перекладываем в миску.

3. Добавляем сахар, соевый соус, воду, уксус, чеснок, хлопья острого перца, растительное масло, перемешиваем.

4. С огурцов сливаем жидкость, промываем водой, после этого фаршируем овощной острой заправкой.

5. Переводим в емкость, накрываем и отставляем в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь мариноваться.

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