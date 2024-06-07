Огурцы с чили: рецепт закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Огурцы с кетчупом чили

Огурцы можно готовить на зиму с горчицей, чесноком, ягодными листьями, хреном, а также специями, кетчупом.

Огурцы на зиму

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных огурцов с кетчупом.

Рецепт огурцов

Ингредиенты:

  • стебель укропа
  • листья вишни
  • листья хрена
  • 2-3 зубчика чеснока
  • огурцы

Маринад:

На 1,2 л воды:

  • 2 ст л соли
  • 250 гр сахара
  • 150 мл уксуса
  • 1 пачка кетчупа чили

Способ приготовления:

1. Маринад: воду доведите до кипения и залейте в банки с листьями, чесноком и огурцами.

Маринад для огурцов

2. Закройте крышкой и стерилизуйте 8-10 минут с момента закипания.

Сколько стерилизовать огурцы

3. После этого закручиваем закаточным ключом, переворачиваем банку вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Готовые огурцы

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