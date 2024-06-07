Огурцы можно готовить на зиму с горчицей, чесноком, ягодными листьями, хреном, а также специями, кетчупом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных огурцов с кетчупом.

Ингредиенты:

стебель укропа

листья вишни

листья хрена

2-3 зубчика чеснока

огурцы

Маринад:

На 1,2 л воды:

2 ст л соли

250 гр сахара

150 мл уксуса

1 пачка кетчупа чили

Способ приготовления:

1. Маринад: воду доведите до кипения и залейте в банки с листьями, чесноком и огурцами.

2. Закройте крышкой и стерилизуйте 8-10 минут с момента закипания.

3. После этого закручиваем закаточным ключом, переворачиваем банку вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

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