Огурцы с чили: рецепт закуски на зиму
Огурцы можно готовить на зиму с горчицей, чесноком, ягодными листьями, хреном, а также специями, кетчупом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных огурцов с кетчупом.
Ингредиенты:
- стебель укропа
- листья вишни
- листья хрена
- 2-3 зубчика чеснока
- огурцы
Маринад:
На 1,2 л воды:
- 2 ст л соли
- 250 гр сахара
- 150 мл уксуса
- 1 пачка кетчупа чили
Способ приготовления:
1. Маринад: воду доведите до кипения и залейте в банки с листьями, чесноком и огурцами.
2. Закройте крышкой и стерилизуйте 8-10 минут с момента закипания.
3. После этого закручиваем закаточным ключом, переворачиваем банку вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
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