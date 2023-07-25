Огурцы с кетчупом и чесноком на зиму за 30 минут: рецепт пикантной закуски от кулинара
Хрустящие, вкусные и ароматные маринованные огурцы – лучшая зимняя закуска. Готовить их можно с горчицей, острым кетчупом, чесноком и специями. А также можно просто мариновать с луком, зеленью и листьями ягод.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных маринованных огурцов с двумя видами кетчупа и чесноком.
Ингредиенты:
- Огурцы – 3 кг
Маринад:
- Растительное масло – 250 мл
- Вода – 125 мл
- Сахар – 180 г
- Соль – 1,5 ст. л.
- Уксус 9% – 100 мл
- Кетчуп – 250 г
- Кетчуп Чили – 250 г
- Чеснок – 12 зуб.
Способ приготовления:
1. Маринад: смешайте воду, масло, соль, сахар, уксус и два вида кетчупа, перемешайте и отставьте на 5-10 минут.
2. Огурцы порежьте на 4 части и пополам. Добавьте в маринад, доведите до кипения, накройте крышкой и варите еще 25 минут под крышкой.
3. Пропустите чеснок через пресс или измельчите мелко ножом, переложите в огурцам и варите ее 10 минут.
4. Выложите готовые огурцы в кетчупе в банки и законсервируйте.
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