Огурцы с кетчупом и чесноком на зиму за 30 минут: рецепт пикантной закуски от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,3 т.
Рецепт огурцов с кетчупом и чесноком

Хрустящие, вкусные и ароматные маринованные огурцы – лучшая зимняя закуска. Готовить их можно с горчицей, острым кетчупом, чесноком и специями. А также можно просто мариновать с луком, зеленью и листьями ягод. 

Маринованные огурцы

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных маринованных огурцов с двумя видами кетчупа и чесноком. 

Как вкусно приготовить огурцы на зиму
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Ингредиенты: 

  • Огурцы – 3 кг

Маринад: 

  • Растительное масло – 250 мл
  • Вода – 125 мл
  • Сахар – 180 г
  • Соль – 1,5 ст. л. 
  • Уксус 9% – 100 мл
  • Кетчуп – 250 г
  • Кетчуп Чили – 250 г
  • Чеснок – 12 зуб. 

Способ приготовления:

1. Маринад: смешайте воду, масло, соль, сахар, уксус и два вида кетчупа, перемешайте и отставьте на 5-10 минут. 

Маринад для огурцов

2. Огурцы порежьте на 4 части и пополам. Добавьте в маринад, доведите до кипения, накройте крышкой и варите еще 25 минут под крышкой.

Сколько варить огурцы в маринаде

3. Пропустите чеснок через пресс или измельчите мелко ножом, переложите в огурцам и варите ее 10 минут. 

Приготовление огурцов на зиму

4. Выложите готовые огурцы в кетчупе в банки и законсервируйте. 

Готовые огурцы с чесноком и кетчупом

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