Хрустящие, вкусные и ароматные маринованные огурцы – лучшая зимняя закуска. Готовить их можно с горчицей, острым кетчупом, чесноком и специями. А также можно просто мариновать с луком, зеленью и листьями ягод.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных маринованных огурцов с двумя видами кетчупа и чесноком.

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Ингредиенты:

Огурцы – 3 кг

Маринад:

Растительное масло – 250 мл

Вода – 125 мл

Сахар – 180 г

Соль – 1,5 ст. л.

Уксус 9% – 100 мл

Кетчуп – 250 г

Кетчуп Чили – 250 г

Чеснок – 12 зуб.

Способ приготовления:

1. Маринад: смешайте воду, масло, соль, сахар, уксус и два вида кетчупа, перемешайте и отставьте на 5-10 минут.

2. Огурцы порежьте на 4 части и пополам. Добавьте в маринад, доведите до кипения, накройте крышкой и варите еще 25 минут под крышкой.

3. Пропустите чеснок через пресс или измельчите мелко ножом, переложите в огурцам и варите ее 10 минут.

4. Выложите готовые огурцы в кетчупе в банки и законсервируйте.

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