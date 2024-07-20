Огурцы в дижонской горчице в зернах: рецепт вкусной консервации
В середине лета начинается большой сезон консервации овощей и фруктов. Каждая хозяйка пытается приготовить как можно вкуснее каждое блюдо, чтобы зимой с удовольствием лакомиться им.
Вот, например, фудблогер Марианна Рижмань в этом году решила законсервировать огурцы кольцами с добавлением дижонской горчицы. Она утверждает, что блюдо получается необыкновенно вкусное и будет прекрасно смаковать как закуска, или в качестве дополнения к бургерам, бутербродам или шаурме. Как именно кулинар консервирует огурцы, можно узнать из ее Instagram.
Ингредиенты
- Огурцы – 2 кг
- Соль – 25 гр
- Сахар – 150 гр
- Масло растительное – 50 мл
- Уксус 8% – 120 мл
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Черный молотый перец – 1 ч.л.
- Паприка сладкая – 1 ч.л.
- Куркума – 1 ч.л.
- Французская или дижонская горчица – 200 гр
Способ приготовления
1. Огурцы нарезаем кружочками.
2. Добавляем в огурцы все специи и оставляем на 15-20 минут, чтобы пустили сок.
3. Выкладываем огурцы по стерильным банкам, накрываем крышками и стерилизуем в течение 10 минут от момента закипания или до изменения цвета.
4. Закрываем крышками, переворачиваем, накрываем полотенцами и оставляем до полного охлаждения.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты консерваций: