Огурцы в дижонской горчице в зернах: рецепт вкусной консервации

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Огурцы в дижонской горчице в зернах: рецепт вкусной консервации

В середине лета начинается большой сезон консервации овощей и фруктов. Каждая хозяйка пытается приготовить как можно вкуснее каждое блюдо, чтобы зимой с удовольствием лакомиться им.

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Вот, например, фудблогер Марианна Рижмань в этом году решила законсервировать огурцы кольцами с добавлением дижонской горчицы. Она утверждает, что блюдо получается необыкновенно вкусное и будет прекрасно смаковать как закуска, или в качестве дополнения к бургерам, бутербродам или шаурме. Как именно кулинар консервирует огурцы, можно узнать из ее Instagram.

Огурцы в дижонской горчице в зернах: рецепт вкусной консервации

Ингредиенты

  • Огурцы – 2 кг
  • Соль – 25 гр
  • Сахар – 150 гр
  • Масло растительное – 50 мл
  • Уксус 8% – 120 мл
  • Сухой чеснок – 1 ч.л.
  • Черный молотый перец – 1 ч.л.
  • Паприка сладкая – 1 ч.л.
  • Куркума – 1 ч.л.
  • Французская или дижонская горчица – 200 гр

Способ приготовления

1. Огурцы нарезаем кружочками.

Огурцы в дижонской горчице в зернах: рецепт вкусной консервации

2. Добавляем в огурцы все специи и оставляем на 15-20 минут, чтобы пустили сок.

Огурцы в дижонской горчице в зернах: рецепт вкусной консервации

3. Выкладываем огурцы по стерильным банкам, накрываем крышками и стерилизуем в течение 10 минут от момента закипания или до изменения цвета.

Огурцы в дижонской горчице в зернах: рецепт вкусной консервации

4. Закрываем крышками, переворачиваем, накрываем полотенцами и оставляем до полного охлаждения.

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