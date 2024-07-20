В середине лета начинается большой сезон консервации овощей и фруктов. Каждая хозяйка пытается приготовить как можно вкуснее каждое блюдо, чтобы зимой с удовольствием лакомиться им.

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Вот, например, фудблогер Марианна Рижмань в этом году решила законсервировать огурцы кольцами с добавлением дижонской горчицы. Она утверждает, что блюдо получается необыкновенно вкусное и будет прекрасно смаковать как закуска, или в качестве дополнения к бургерам, бутербродам или шаурме. Как именно кулинар консервирует огурцы, можно узнать из ее Instagram.

Ингредиенты

Огурцы – 2 кг

Соль – 25 гр

Сахар – 150 гр

Масло растительное – 50 мл

Уксус 8% – 120 мл

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Черный молотый перец – 1 ч.л.

Паприка сладкая – 1 ч.л.

Куркума – 1 ч.л.

Французская или дижонская горчица – 200 гр

Способ приготовления

1. Огурцы нарезаем кружочками.

2. Добавляем в огурцы все специи и оставляем на 15-20 минут, чтобы пустили сок.

3. Выкладываем огурцы по стерильным банкам, накрываем крышками и стерилизуем в течение 10 минут от момента закипания или до изменения цвета.

4. Закрываем крышками, переворачиваем, накрываем полотенцами и оставляем до полного охлаждения.

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