Окрошка на айране: рецепт самого вкусного летнего блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Окрошка на айране: рецепт самого вкусного летнего блюда

Самое популярное летнее блюдо – окрошка. Готовить ее можно на кефире, минеральной воде, квасе и айране. Если не хотите, чтобы блюдо было тяжелым, не добавляйте просто колбасу, мясо и картофель, заменив эти продукты свежими овощами и зеленью. 

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Самая вкусная летняя окрошка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки на айране, которая готовится без картошки. 

Рецепт окрошки

Ингредиенты: 

  • огурец
  • редис
  • вареное яйцо
  • ветчина/филе курицы/вареная колбаса – можно без
  • молодой лук, укроп, петрушка
  • айран
  • горчица
  • соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелким кубиком овощи. Измельчите зелень и яйца.

Ингредиенты для блюда

2. Переложите все в миску, добавьте горчицу, соль, залейте айраном, перемешайте и подавайте.

Готовая окрошка

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