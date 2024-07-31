Видео дня
Окрошка на айране: рецепт самого вкусного летнего блюда
Самое популярное летнее блюдо – окрошка. Готовить ее можно на кефире, минеральной воде, квасе и айране. Если не хотите, чтобы блюдо было тяжелым, не добавляйте просто колбасу, мясо и картофель, заменив эти продукты свежими овощами и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки на айране, которая готовится без картошки.
Ингредиенты:
- огурец
- редис
- вареное яйцо
- ветчина/филе курицы/вареная колбаса – можно без
- молодой лук, укроп, петрушка
- айран
- горчица
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте мелким кубиком овощи. Измельчите зелень и яйца.
2. Переложите все в миску, добавьте горчицу, соль, залейте айраном, перемешайте и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: