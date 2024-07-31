Самое популярное летнее блюдо – окрошка. Готовить ее можно на кефире, минеральной воде, квасе и айране. Если не хотите, чтобы блюдо было тяжелым, не добавляйте просто колбасу, мясо и картофель, заменив эти продукты свежими овощами и зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, охлаждающей окрошки на айране, которая готовится без картошки.

Ингредиенты:

огурец

редис

вареное яйцо

ветчина/филе курицы/вареная колбаса – можно без

молодой лук, укроп, петрушка

айран

горчица

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте мелким кубиком овощи. Измельчите зелень и яйца.

2. Переложите все в миску, добавьте горчицу, соль, залейте айраном, перемешайте и подавайте.

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