Окрошка по-домашнему: рецепт от Лизы Глинской

Окрошка – отличное весеннее-летнее блюдо, которое состоит из абсолютно диетических продуктов, но при этом – вы точно после него будете сытым.

Победительница и судья "МастерШеф", а также кулинарный телеэксперт Лиза Глинская поделилась рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении окрошки (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Первым делом нужно приготовить бульон.

Ингредиенты:

телятина, говядина, куриное филе – 500 г

репчатый лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

Ингредиенты для окрошки:

бульон – 1 л

мясо из бульона

яйца – 3 шт.

картошка – 400 г

кефир – 600 мл

сметана – 150 г

огурцы – 2 шт.

редис – 200 г

зеленый лук – пучок

зелень – укроп, петрушка – пучок

соль, перец – по вкусу

горчица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Для бульона возьмите мясо, хорошего помойте, порежьте на куски и отправьте вариться в кастрюлю с хорошо подсоленной водой. Туда же отправьте лук, морковь и важно – слейте первую воду после кипения.

Подготовьте ингредиенты для окрошки:

В подсоленной воде отварите картофель, а также отдельно сварите вкрутую яйца. Готовый картофель, очищенные огурцы, редиску, мясо, яйца, зелень нарежьте и отправьте в большую емкость.

Собираем окрошку:

В большой миске соедините вместе все ингредиенты, туда добавьте бульон, кефир, сметану, поперчите, посолите по вкусу, не забудьте добавить ложку горчицы и хорошо все перемешайте. На несколько часов готовую окрошку поставьте в холодильник, так она будет вкуснее.

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