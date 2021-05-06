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Окрошка по-домашнему: рецепт от Лизы Глинской

1.9т
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Окрошка – отличное весеннее-летнее блюдо, которое состоит из абсолютно диетических продуктов, но при этом – вы точно после него будете сытым.

Победительница и судья "МастерШеф", а также кулинарный телеэксперт Лиза Глинская поделилась рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении окрошки (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Первым делом нужно приготовить бульон.

Ингредиенты:

  • телятина, говядина, куриное филе – 500 г

  • репчатый лук – 1 шт.

  • морковь – 1 шт.

Ингредиенты для окрошки:

  • бульон – 1 л

  • мясо из бульона

  • яйца – 3 шт.

  • картошка – 400 г

  • кефир – 600 мл

  • сметана – 150 г

  • огурцы – 2 шт.

  • редис – 200 г

  • зеленый лук – пучок

  • зелень – укроп, петрушка – пучок

  • соль, перец – по вкусу

  • горчица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Для бульона возьмите мясо, хорошего помойте, порежьте на куски и отправьте вариться в кастрюлю с хорошо подсоленной водой.

  2. Туда же отправьте лук, морковь и важно – слейте первую воду после кипения.

Подготовьте ингредиенты для окрошки:

  1. В подсоленной воде отварите картофель, а также отдельно сварите вкрутую яйца.

  2. Готовый картофель, очищенные огурцы, редиску, мясо, яйца, зелень нарежьте и отправьте в большую емкость.

Собираем окрошку:

  1. В большой миске соедините вместе все ингредиенты, туда добавьте бульон, кефир, сметану, поперчите, посолите по вкусу, не забудьте добавить ложку горчицы и хорошо все перемешайте.

  2. На несколько часов готовую окрошку поставьте в холодильник, так она будет вкуснее.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Персона
Лиза Глинская
Теги
рецепт еда
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