Окрошка по-домашнему: рецепт от Лизы Глинской

Окрошка – отличное весеннее-летнее блюдо, которое состоит из абсолютно диетических продуктов, но при этом – вы точно после него будете сытым.
Победительница и судья "МастерШеф", а также кулинарный телеэксперт Лиза Глинская поделилась рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении окрошки (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Первым делом нужно приготовить бульон.
Ингредиенты:
телятина, говядина, куриное филе – 500 г
репчатый лук – 1 шт.
морковь – 1 шт.
Ингредиенты для окрошки:
бульон – 1 л
мясо из бульона
яйца – 3 шт.
картошка – 400 г
кефир – 600 мл
сметана – 150 г
огурцы – 2 шт.
редис – 200 г
зеленый лук – пучок
зелень – укроп, петрушка – пучок
соль, перец – по вкусу
горчица – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Для бульона возьмите мясо, хорошего помойте, порежьте на куски и отправьте вариться в кастрюлю с хорошо подсоленной водой.
Туда же отправьте лук, морковь и важно – слейте первую воду после кипения.
Подготовьте ингредиенты для окрошки:
В подсоленной воде отварите картофель, а также отдельно сварите вкрутую яйца.
Готовый картофель, очищенные огурцы, редиску, мясо, яйца, зелень нарежьте и отправьте в большую емкость.
Собираем окрошку:
В большой миске соедините вместе все ингредиенты, туда добавьте бульон, кефир, сметану, поперчите, посолите по вкусу, не забудьте добавить ложку горчицы и хорошо все перемешайте.
На несколько часов готовую окрошку поставьте в холодильник, так она будет вкуснее.
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