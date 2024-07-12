Оладьи без дрожжей: что добавить в тесто, чтобы они были пышными и не падали
Пішные оладьи – это один из самых популярных вариантов завтрака. Их подают с любимым вареньем, сгущенкой или просто сметаной.
Фудблогер с ником tania_sheremet_ в Instagram рассказала, как приготовить оладьи без дрожжей. По ее рецепту, они получатся пышными на никогда не упадут.
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар – 3 ч.л.
- Кефир 2,5% теплый – 300 мл
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сода – 1/3 ч.л.
- Мука – 280 гр
- Ванильный сахар
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. В миску разбиваем яйцо, добавляем сахар, соль, перемешиваем.
2. Вливаем теплый кефир, перемешиваем, всыпаем просеянную муку, разрыхлитель, соду, перемешиваем до однородности. Переводим в кондитерский мешок.
3. На сковороду с разогретым маслом высаживаем тесто. Это можно делать и ложкой.
4. Оладьи должны пропечься с одной стороны на 80%. Жарим на небольшом огне, переворачиваем и жарим примерно минуту на другой стороне.
5. Снимаем с сковороды и перекладываем на бумажное полотенце.
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