Пішные оладьи – это один из самых популярных вариантов завтрака. Их подают с любимым вареньем, сгущенкой или просто сметаной.

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Фудблогер с ником tania_sheremet_ в Instagram рассказала, как приготовить оладьи без дрожжей. По ее рецепту, они получатся пышными на никогда не упадут.

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт

Соль – ½ ч.л.

Сахар – 3 ч.л.

Кефир 2,5% теплый – 300 мл

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сода – 1/3 ч.л.

Мука – 280 гр

Ванильный сахар

Масло для жарки

Способ приготовления

1. В миску разбиваем яйцо, добавляем сахар, соль, перемешиваем.

2. Вливаем теплый кефир, перемешиваем, всыпаем просеянную муку, разрыхлитель, соду, перемешиваем до однородности. Переводим в кондитерский мешок.

3. На сковороду с разогретым маслом высаживаем тесто. Это можно делать и ложкой.

4. Оладьи должны пропечься с одной стороны на 80%. Жарим на небольшом огне, переворачиваем и жарим примерно минуту на другой стороне.

5. Снимаем с сковороды и перекладываем на бумажное полотенце.

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