Оладьи из вермишели с сыром и зеленью: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Оладьи из вермишели с сыром и зеленью: рецепт блюда для перекуса

Оладьи можно готовить не только из муки и лука, но еще можно использовать для основы вермишель. Для яркого вкуса добавьте в основу лук, чеснок, сыр, специи. 

Оладьи из вермишели

Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом очень сытных и вкусных, очень простых в приготовлении оладий из вермишели. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты: 

  • Вермишель – 200 г
  • Сыр твердый – 360 г
  • Яйца – 4 шт. 
  • Зеленый лук – 150 г
  • Соль – 12 г
  • Перец – 4 г
  • Сухой чеснок – 6 г
  • Масло – 120 г

Способ приготовления: 

1. Отварите вермишель, процедите, чтобы она не была мокрой.

Основа для оладий

2. К отварной вермишели добавьте порезаную зелень, тертый сыр на мелкую терку, яйца, специи и перемешайте.

Сколько жарить оладьи

3. Выложите ложкой на сковороду, жарьте на среднем огне до золотистой корочки.

Готовое блюдо

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