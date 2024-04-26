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Оладьи из вермишели с сыром и зеленью: рецепт блюда для перекуса
Оладьи можно готовить не только из муки и лука, но еще можно использовать для основы вермишель. Для яркого вкуса добавьте в основу лук, чеснок, сыр, специи.
Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом очень сытных и вкусных, очень простых в приготовлении оладий из вермишели.
Ингредиенты:
- Вермишель – 200 г
- Сыр твердый – 360 г
- Яйца – 4 шт.
- Зеленый лук – 150 г
- Соль – 12 г
- Перец – 4 г
- Сухой чеснок – 6 г
- Масло – 120 г
Способ приготовления:
1. Отварите вермишель, процедите, чтобы она не была мокрой.
2. К отварной вермишели добавьте порезаную зелень, тертый сыр на мелкую терку, яйца, специи и перемешайте.
3. Выложите ложкой на сковороду, жарьте на среднем огне до золотистой корочки.
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