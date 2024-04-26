Оладьи можно готовить не только из муки и лука, но еще можно использовать для основы вермишель. Для яркого вкуса добавьте в основу лук, чеснок, сыр, специи.

Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом очень сытных и вкусных, очень простых в приготовлении оладий из вермишели.

Видео дня

Ингредиенты:

Вермишель – 200 г

Сыр твердый – 360 г

Яйца – 4 шт.

Зеленый лук – 150 г

Соль – 12 г

Перец – 4 г

Сухой чеснок – 6 г

Масло – 120 г

Способ приготовления:

1. Отварите вермишель, процедите, чтобы она не была мокрой.

2. К отварной вермишели добавьте порезаную зелень, тертый сыр на мелкую терку, яйца, специи и перемешайте.

3. Выложите ложкой на сковороду, жарьте на среднем огне до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: