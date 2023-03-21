Оладьи – идеальное блюдо для быстрого и сытного завтрака, которые можно готовить на воде, на молоке и кефире. Для того, чтобы они были пышными, обязательно добавьте соду или разрыхлитель в тесто, а также дайте ему постоять 10 минут, не перемешивая.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые получатся очень легкими и вкусными.

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Ингредиенты:

кефир – 500 мл

сахар – 60 г

мука – 350-380 г

яйца – 1 шт.

сода – 6 г

соль – щепотка

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кефир смешайте с яйцом, сахаром и солью. Добавьте муку с содой и вымешайте, чтобы не было комочков. Тесто должно быть достаточно густым. Готовое тесто не перемешивайте, дайте постоять 10 минут.

2. Разогрейте сковороду с маслом, ложкой выложите тесто и пожарьте оладьи.

3. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы они не были жирными.

Подавайте оладьи с джемом, сметаной, сгущенным молоком, медом.

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