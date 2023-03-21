Оладьи, которые всегда получаются пышными: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Пышные оладьи на кефире

Оладьи – идеальное блюдо для быстрого и сытного завтрака, которые можно готовить на воде, на молоке и кефире. Для того, чтобы они были пышными, обязательно добавьте соду или разрыхлитель в тесто, а также дайте ему постоять 10 минут, не перемешивая.

Пышные оладьи

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые получатся очень легкими и вкусными. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • кефир – 500 мл 
  • сахар – 60 г
  • мука – 350-380 г
  • яйца – 1 шт. 
  • сода – 6 г
  • соль – щепотка 
  • масло для жарки 

Способ приготовления: 

1. Кефир смешайте с яйцом, сахаром и солью. Добавьте муку с содой и вымешайте, чтобы не было  комочков. Тесто должно быть достаточно густым. Готовое тесто не перемешивайте, дайте постоять 10 минут. 

Тесто для оладий

2. Разогрейте сковороду с маслом, ложкой выложите тесто и пожарьте оладьи. 

Жаренные оладьи

3. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы они не были жирными. 

Жареные оладьи

Подавайте оладьи с джемом, сметаной, сгущенным молоком, медом. 

Готовые оладьи

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