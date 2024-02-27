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Оладьи получатся рыхлыми и нежными: на чем приготовить
Чтобы оладьи получились пышными по текстуре и нежными по вкусу – для них нужно выбрать правильное основание. В этом случае идеально подходит один беспроигрышный ингредиент. А чтобы сделать блюдо полезным – обычный сахар следует заменить.
Идея приготовления пышных оладий без сахара опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastia_mudraya в Instagram. Лучше всего для основания подходит именно кефир.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- кисломолочный творог 5% – 50 г
- кефир 2,5% – 50 г
- мука из твердых сортов пшеницы – 30 г
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- стевия – 15 г
Способ приготовления:
1. В миску выложить творог.
2. Добавить все сухие ингредиенты.
3. Влить кефир.
4. Добавить яйца.
5. Все хорошо перемешать до однородности.
6. Пожарить оладьи с двух сторон на сухой сковороде до золотистого цвета.
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