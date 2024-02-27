Оладьи получатся рыхлыми и нежными: на чем приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Оладьи получатся рыхлыми и нежными: на чем приготовить

Чтобы оладьи получились пышными по текстуре и нежными по вкусу – для них нужно выбрать правильное основание. В этом случае идеально подходит один беспроигрышный ингредиент. А чтобы сделать блюдо полезным – обычный сахар следует заменить.

Идея приготовления пышных оладий без сахара опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastia_mudraya в Instagram. Лучше всего для основания подходит именно кефир.

Оладьи получатся рыхлыми и нежными: на чем приготовить

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт
  • кисломолочный творог 5% – 50 г
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  • кефир 2,5% – 50 г
  • мука из твердых сортов пшеницы – 30 г
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • стевия – 15 г

Способ приготовления:

Оладьи получатся рыхлыми и нежными: на чем приготовить

1. В миску выложить творог.

Оладьи получатся рыхлыми и нежными: на чем приготовить

2. Добавить все сухие ингредиенты.

3. Влить кефир.

Оладьи получатся рыхлыми и нежными: на чем приготовить

4. Добавить яйца.

5. Все хорошо перемешать до однородности.

Оладьи получатся рыхлыми и нежными: на чем приготовить

6. Пожарить оладьи с двух сторон на сухой сковороде до золотистого цвета.

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