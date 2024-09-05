Оладьи очень вкусно есть на завтрак с разнообразными джемами, сгущенкой или шоколадом. Но очень часто даже если добавить необходимое количество ингредиентов по рецепту, тесто для изделий просто не поднимается. Все это из-за одного важного нюанса.

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Идея приготовления идеальных оладий на кефире, которые точно не опадут, опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Очень важно для оладий использовать не холодный, а именно нагретый кефир.

Ингредиенты:

кефир – 250 мл. (подогреть, но не кипятить)

яйца – 1 шт.

сахар – 2 ст.л. (можно меньше, так получаются сладкие)

сода – 1/2 ч.л.

соль – щепотка

мука – 200 г

масло

Способ приготовления:

1. Взбить венчиком яйцо, сахар и соль.

2. Подогреть кефир и постепенно добавить в яичную массу.

3. В муку добавить соду.

4. Муку постепенно ввести в тесто и размешивать до однородности.

5. Жарить на растительном масле до готовности.

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