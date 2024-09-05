Оладьи точно поднимутся: в чем секрет идеального теста
Оладьи очень вкусно есть на завтрак с разнообразными джемами, сгущенкой или шоколадом. Но очень часто даже если добавить необходимое количество ингредиентов по рецепту, тесто для изделий просто не поднимается. Все это из-за одного важного нюанса.
Идея приготовления идеальных оладий на кефире, которые точно не опадут, опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Очень важно для оладий использовать не холодный, а именно нагретый кефир.
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл. (подогреть, но не кипятить)
- яйца – 1 шт.
- сахар – 2 ст.л. (можно меньше, так получаются сладкие)
- сода – 1/2 ч.л.
- соль – щепотка
- мука – 200 г
- масло
Способ приготовления:
1. Взбить венчиком яйцо, сахар и соль.
2. Подогреть кефир и постепенно добавить в яичную массу.
3. В муку добавить соду.
4. Муку постепенно ввести в тесто и размешивать до однородности.
5. Жарить на растительном масле до готовности.
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