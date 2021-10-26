Ольга Фреймут назвала напиток, который категорически нельзя пить настоящей леди

Употреблять алкогольные напитки или нет – личный выбор каждого, но всегда нужно помнить о том, что алкоголь очень вреден и даже опасен для здоровья. Некоторые специалисты рекомендуют не злоупотреблять спиртным, а ограничиться бокалом хорошего сухого, натурального вино, но опять-такие, в приделах нормы.

Телеведущая, преподаватель этикета Ольга Фреймут рассказала в Instagram, какой алкогольный напиток лучше не пить настоящим леди и объяснила – почему. А также она рассказала, как вообще правильно пить этот напиток.

Первым и единственным алкогольным напитком среди других, которые не нужно пить настоящим леди, Фреймут назвала водку.

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Телеведущая отметила, что "нет ничего хуже, чем пьяная женщина, у которой от этого напитка портится дикция, волочится ноги и которая не может контролировать свои разговоры".

Также Фреймут рассказала, как же все-такие правильно пить этот напиток, если вы таки решились:

Водку пьем охлажденной с рюмки. До дна. Хлебом и другими продуктами или предметы не занюхивает.

Между первым и вторым выпиванием паузы не делаем. Пьем одну рюмку за другой.

Водку пьют при печальных жизненных обстоятельств. Для празднования лучше выбрать шампанское.

Сама же телеведущая отметила, что также пьет водку, но только в коктейлях, при этом добавила, что ее любимый – "Космополитен".

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