Ольга Фреймут назвала напиток, который категорически нельзя пить настоящей леди

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ольга Фреймут рассказала, какие напитки не пьют настоящие леди

Употреблять алкогольные напитки или нет – личный выбор каждого, но всегда нужно помнить о том, что алкоголь очень вреден и даже опасен для здоровья. Некоторые специалисты рекомендуют не злоупотреблять спиртным, а ограничиться бокалом хорошего сухого, натурального вино, но опять-такие, в приделах нормы.

Телеведущая, преподаватель этикета Ольга Фреймут рассказала в Instagram, какой алкогольный напиток лучше не пить настоящим леди и объяснила – почему. А также она рассказала, как вообще правильно пить этот напиток.

Легкие коктейли для женщин

Первым и единственным алкогольным напитком среди других, которые не нужно пить настоящим леди, Фреймут назвала водку.

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Телеведущая отметила, что "нет ничего хуже, чем пьяная женщина, у которой от этого напитка портится дикция, волочится ноги и которая не может контролировать свои разговоры".

Крепкие напитки лучше женщинам не употреблять

Также Фреймут рассказала, как же все-такие правильно пить этот напиток, если вы таки решились:

  • Водку пьем охлажденной с рюмки. До дна. Хлебом и другими продуктами или предметы не занюхивает.

  • Между первым и вторым выпиванием паузы не делаем. Пьем одну рюмку за другой.

  • Водку пьют при печальных жизненных обстоятельств. Для празднования лучше выбрать шампанское.

Как правильно пить водку

Сама же телеведущая отметила, что также пьет водку, но только в коктейлях, при этом добавила, что ее любимый – "Космополитен".

Коктейль "Космополитен"

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