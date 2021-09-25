Чего нельзя касаться: Ольга Фреймут рассказала, как правильно пить разные напитки

Правильное и неправильное употребление напитков, еды и в целом поведение в заведениях и за столом – то, что сразу "скажет" без слов о вас многое. Если вы неправильно сидите, берете, держите и используете приборы, хватаете и кусаете хлеб, руками достаете фрукты из бокала, допиваете все до последней капли, это касается и еды, а также – не правильно держите бокал с прекрасным вином или экзотическим напитком, не правильно использует салфетку и многое другое – это все вас сразу выдаст и поставит в очень неприятное положение.

Телеведущая, преподаватель этикета Ольга Фреймут в своем Instagram поделилась очень полезными советами и рассказала, как правильно пить разные напитки, чтобы не опростоволоситься.

1. Как правильно пить коктейль "Маргарита"

Дя начала отметим, что этот напиток состоит из из текилы, апельсинового ликера и сока лайма (или лимона) и льда. Обязательным условием есть – края специального бокала должны быть в соли.

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Ольга Фреймут отметила, что пить этот напиток еще нужно уметь, а именно – не облизывать соль по всех краях бокала, а выбрать одно край и пить только там, без трубочки.

2. Как правильно пить шампанское и вино, а самое главное – держать бокалы

Эксперт отметила, что ни в коем случае не нужно обхватывать бокал рукой – это не только дурной тон, но и та вещь, которая напрямую "говорит" о том, что вы попросту не знаете, как правильно.

Смотрите, чтобы не было "лапы монстра" – не хватайтесь за стекло растопыренными пальцами.

Фреймут добавила, что например, вино бокалы с красным вином нужно брать за ножку и как можно ниже. Это касается и шампанского.

Бокалы с красным вином тоже берем ножку и как можно нижу, и дело даже не в температуре руки, от которой нагреться напиток, а том, что на запястья мы часто наносим духи, если возьмемся рукой за основу бокала, останется запах и он перебьет оригинальный аромат вина.

Также Фреймут отметила, что категорически нельзя опрокидывать голову при употреблении напитков, а также допивать до последней капли, это крайне дурной тон.

Бокал, когда пьем, должен наклоняться не более, чем на 45 градусов.

Телеведущая также добавила, что если вы выбрали коктейль и в нем есть ягоды, фрукты, это не значит, что их нужно доставать оттуда руками и есть. Но, если же они на бокале – можно.

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