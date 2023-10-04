"Оливье" без колбасы, яиц и картофеля: рецепт вкусного и легкого салата с ярким вкусом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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'Оливье' без колбасы

Салат "Оливье" любят все и готовить умеют практически все. Стоит отметить, что для того, чтобы блюдо было более легким, колбасу можно заменить креветками, красной рыбой, куриным филе, а вместо картофеля добавить свежий горошек, зеленый лук, кукурузу, свежи огурцы.

Домашний ''Оливье'' без колбасы

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом "Оливье" без колбасы, с куриным филе, креветками и огурцами.

Как приготовить вкусный салат ''Оливье'' по-новому
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Ингредиенты:

  • копченое куриное филе
  • креветки
  • свежие огурцы
  • картофель
  • морковь
  • яйца
  • горошек замороженный
  • микрогрин горошка
  • майонез

Способ приготовления:

1. Креветки отварите, а можно обжарить на оливковом масле с целым зубчиком чеснока, травами, солью. По 1-2 минуты с каждой стороны жарите и оставьте их целыми, не режьте.

Жареные креветки для салата

2. Огурцы порежьте кубиком. Горошек просто опустите в кипящую подсоленную воду, доведите до кипения и сразу сливайте воду и после залейте ледяной водой, чтобы не потерял яркий зеленый цвет.

Домашний салат

3. Картофель порежьте мелко, но можно готовить и без него.

4. Смешайте все ингредиенты, кроме креветок. Добавьте майонез и специи, перемешайте. Выложите салат на блюдо, сверху креветки и микрогрин.

Готовый салат

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