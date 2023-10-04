Салат "Оливье" любят все и готовить умеют практически все. Стоит отметить, что для того, чтобы блюдо было более легким, колбасу можно заменить креветками, красной рыбой, куриным филе, а вместо картофеля добавить свежий горошек, зеленый лук, кукурузу, свежи огурцы.

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом "Оливье" без колбасы, с куриным филе, креветками и огурцами.

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Ингредиенты:

копченое куриное филе

креветки

свежие огурцы

картофель

морковь

яйца

горошек замороженный

микрогрин горошка

майонез

Способ приготовления:

1. Креветки отварите, а можно обжарить на оливковом масле с целым зубчиком чеснока, травами, солью. По 1-2 минуты с каждой стороны жарите и оставьте их целыми, не режьте.

2. Огурцы порежьте кубиком. Горошек просто опустите в кипящую подсоленную воду, доведите до кипения и сразу сливайте воду и после залейте ледяной водой, чтобы не потерял яркий зеленый цвет.

3. Картофель порежьте мелко, но можно готовить и без него.

4. Смешайте все ингредиенты, кроме креветок. Добавьте майонез и специи, перемешайте. Выложите салат на блюдо, сверху креветки и микрогрин.

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