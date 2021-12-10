Оливье и салат с крабовыми палочками: классические советские рецепты

Два блюда, завоевавшие сердца и столы одесситов и изменившиеся до неузнавания сегодня.

Под советское классическое оливье родились и выросли поколения одесситов; рецепт сохранялся неизменным. Салат из крабовых палочек, как и сами палочки, появился на излете Союза, в 80-е, тут же завоевал потрясающую популярность и изменился до неузнаваемости сейчас.

Добыча ингредиентов в те годы в Одессе представляла особый квест. Если вареную колбасу без жира, в идеале – "докторскую" многие на праздник заменяли отваренным мясом, а крабовые палочки покупали заранее и хранили в морозильнике (они продавались только замороженными), то за майонезом нужно было охотиться. Его продавали в стеклянных двухсотграммовых баночках, и от удачи охотника зависел мир в семье. Собственно, об изготовлении майонеза своими силами вспомнили именно в ту пору. Потому что какой Новый Год без оливье? Лучше уж без "Голубого огонька".

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Для классического советского оливье нам потребуется равное количество яиц и некрупной картошки, морковь – в два раза меньше, чем картошки, столько же вареной колбасы без жира, зеленый горошек (опционально), репчатый лук, соленые огурцы, соль, перец, майонез – по вкусу.

Для начала яйца и овощи моем, отвариваем и даем полностью остыть. Картофель берем "жареных" сортов. Овощи и колбасу нарезаем мелкими кубиками, по 5 мм. Колбасу на праздники многие заменяли нежирным мясом, обычно, отварной говядиной. Как и в случае с винегретом, луковицу режем мелко, добавляем по вкусу, а огурцы – не все сразу. Кто любит, добавляет консервированный зеленый горошек. Перчим, перемешиваем, заправляем майонезом. Проверяем на соль; если нужно, добавляем. Некоторые заправляли сметаной или пополам – сметаной и майонезом, но большинство следовало классике.

Интересно, что сейчас оливье мало изменился. Разве что получил популярность вариант, в котором вместо колбасы используют отварную куриную грудинку, благо, она стала доступней колбасы, или ветчину, а вместо репчатого лука – зеленый.

Салат с крабовыми палочками изменился куда больше.

Для первоначального варианта нужна была упаковка крабовых палочек (200 грамм), полстакана риса, 4 яйца, баночка консервированной кукурузы, майонез, лук репчатый или зеленый (опционально), соль по вкусу.

Крабовые палочки размораживаем, рис и яйца отвариваем и даем остыть. Палочки и яйца режем кубиками, перемешиваем с рисом и кукурузой, заправляем майонезом. Любители для остроты добавляли лук – репчатый или зеленый, но очень понемножку, чтобы не перебить вкус.

Может показаться странным, но в такой рецептуре этот салат прожил не меньше десятка лет. Революцию в рецепте произвела капуста. Кто первый догадался, что странное на первый взгляд сочетание вкуса морепродуктов и капусты окажется удачным, как обычно, неизвестно, но она вытеснила рис из этого рецепта. По-моему, это признак роста благосостояния народа, по крайней мере, на уровне еды. Нынешние хозяйки чаще берут для салата пекинскую капусту (или очень тонко шинкуют белокочанную), зеленый лук и свежую зелень, а от кукурузы многие отказались.

Тем не менее, салатику уже больше 30 лет. Можно честно добавлять его в список традиционных.

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