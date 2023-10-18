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"Оливье" по ГОСТу: что обязательно добавить в салат для яркого вкуса
Самый простой и при этом популярный салат – "Оливье", основа которого – овощи, куриное филе или вареная колбаса, а еще можно добавить креветки. Для яркого вкуса добавьте соленые или свежие огурцы, а также зелень, консервированный горошек или кукурузу.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом классического "Оливье" с колбасой, овощами и горошком.
Ингредиенты:
- морковь – 1 шт.
- картофель – 1-2 шт.
- яйца – 2-3 шт.
- лук – 1 шт.
- колбаса вареная
- горошек консервированный – 1 б
- соленый огурец – 1 шт.
- майонез – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи и яйца отварите. Порежьте кубиком.
2. Колбасу и соленые огурцы также порежьте кубиком.
3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, добавьте специи и перемешайте.
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