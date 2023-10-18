"Оливье" по ГОСТу: что обязательно добавить в салат для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
6,5 т.
Рецепт салата

Самый простой и при этом популярный салат – "Оливье", основа которого – овощи, куриное филе или вареная колбаса, а еще можно добавить креветки. Для яркого вкуса добавьте соленые или свежие огурцы, а также зелень, консервированный горошек или кукурузу. 

Домашний ''Оливье''

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом классического "Оливье" с колбасой, овощами и горошком.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • морковь – 1 шт.
  • картофель – 1-2 шт.
  • яйца – 2-3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • колбаса вареная
  • горошек консервированный – 1 б
  • соленый огурец – 1 шт.
  • майонез – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи и яйца отварите. Порежьте кубиком.

Приготовление салата

2. Колбасу и соленые огурцы также порежьте кубиком.

Соленые огурцы

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, добавьте специи и перемешайте.

Готовый ''Оливье''

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