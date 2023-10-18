Самый простой и при этом популярный салат – "Оливье", основа которого – овощи, куриное филе или вареная колбаса, а еще можно добавить креветки. Для яркого вкуса добавьте соленые или свежие огурцы, а также зелень, консервированный горошек или кукурузу.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом классического "Оливье" с колбасой, овощами и горошком.

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Ингредиенты:

морковь – 1 шт.

картофель – 1-2 шт.

яйца – 2-3 шт.

лук – 1 шт.

колбаса вареная

горошек консервированный – 1 б

соленый огурец – 1 шт.

майонез – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи и яйца отварите. Порежьте кубиком.

2. Колбасу и соленые огурцы также порежьте кубиком.

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, добавьте специи и перемешайте.

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