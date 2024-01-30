"Оливье" по-новому: что добавить в салат для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,5 т.
Салат 'Оливье'

Салат "Оливье" умеет готовить каждый. В классическом варианте в салат добавляют колбасу, но ее можно заменить вареным филе, красной рыбой. Для яркого вкуса добавьте зеленый лук, свежий огурец, кукурузу. 

Вкусный салат ''Оливье''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом "Оливье" со свежим укропом и свежими огурцами.

Рецепт ''Оливье''
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Ингредиенты:

  • вареный картофель – 4-5 шт.
  • вареная морковь – 1 шт. большая
  • вареные яйца – 5-6 шт.
  • колбаса – 450 г
  • горошек консервированный – 100-120 г
  • огурец консервированный – 4 шт. средние
  • огурец свежий – 1 шт.
  • большой зеленый лук – 1 пучок (5-6 шт.)
  • укроп – 1 пучок
  • перец черный – 1/2 или 1/3 ч. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • майонез – от 150 г

Способ приготовления:

1️. Все ингредиенты нарежьте небольшими кубиками: картофель, колбасу, морковь, огурцы консервированные и свежий, яйца. Мелко нарежьте укроп и лук.

Приготовление салата

2️. Переложите все ингредиенты в глубокую миску удобную для смешивания.

Соус для блюда

3. Добавьте майонез по вкусу, соль, перец черный молотый, консервированный горошек и все очень хорошо перемешайте.

Готовый ''Оливье''

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