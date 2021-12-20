Оливье с языком и "Шуба" с красной рыбой: Лиза Глинская поделилась рецептами новогодних салатов

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Оливье с языком и 'Шуба' с красной рыбой: Лиза Глинская поделилась рецептами новогодних салатов

Салаты всегда остаются основными блюдами на новогоднем столе. Если вы "за" классику и не очень любите экспериментировать – приготовьте привычные салаты, правда немного в другой интерпретации.

Рецептами новогодних салатов поделилась шеф-повар Лиза Глинская. Опубликовано в Instagram.

Оливье с языком

Оливье с языком

Ингредиенты:

  • телячий язык (отварной) – 350-400 г

  • морковь – 1 шт

  • картофель – 4 шт

  • свежий огурец – 2 шт

  • соленые огурцы – 2 шт

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  • лук – 1 шт

  • зеленый горошек – 100 г

  • майонез – 100-150 г

  • соль

Способ приготовления:

1. Отварить язык в посоленной воде, залить холодной водой, дать остыть и снять кожицу.

2. Отварить картофель, морковь, яйца.

3. Порезать язык, картофель, яйца, морковь, лук и кубики огурцы.

4. Замариновать лук в смеси соли, сахара, 1 ч. л. растительного масла и 1 ч. л. уксуса.

5. Перемешать все ингредиенты и заправить майонезом.

Оливье со слабосоленой красной рыбой

Ингредиенты:

  • слабосоленая красная рыба – 400 г

  • картофель – 4 шт

  • свежие огурцы – 3 шт

  • яйца – 3 шт

  • морковь – 1 шт

  • сладкий лук – 1 шт

  • майонез – 100 г

  • соль

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты порезать кубиками.

2. Перемешать и заправить майонезом.

"Шуба" с красной рыбой и авокадо

Шуба с красной рыбой авокадо

Ингредиенты:

  • слабосоленая рыба – 400 г

  • отварной картофель – 5 шт

  • отварной бкряк – 3 шт

  • авокадо – 2 шт

  • яйца отварные – 3 шт

  • лук – 1\2 шт

  • домашний майонез – 150-200 г

  • зеленый лук

Способ приготовления:

1. Борики формы помазать растительным маслом.

2. Натереть картофель, выложить равномерно на дно формы, после чего помазать майонезом.

3. Нарезать рыбу кубиком и выложить в форму.

4. Порезать кубик авокадо, смешать с авокадо-пастой и выложить в форму.

5. Нарезать лук и выложить в форму.

5. Яйца натереть на терке. Выложить в форму и помазать майонезом.

6. Натереть свеклу на терке. Выложить и помазать майонезом.

7. Поставить салат в холодильник примерно на 2 часа. Украсить измельченным зеленым луком.

Грузинский салат

Грузинский салат

Ингредиенты:

  • помидоры – 5 шт

  • огурцы – 5 шт

  • обжаренные грецкие орехи – 50 г

  • уксус – 1 ч. л.

  • красный лук – 1 шт

  • чеснок – 2 зубчика

  • растительное масло – 1,5 ст. л.

  • вода – 1,5 ст. л.

  • кинза

  • петрушка

  • соль

  • перец чили

Способ приготовления:

1. Для начала бланшировать помидры и очистить их от кожуры.

2. Очистить огурцы от кожуры.

3. Нарезать огурцы и помидоры средними кусочками.

4. Порезать лук полукольцами.

5. Измельчить острый перец, петрушку и кинзу.

6. Смешайте все ингредиенты.

7. Приготовить заправку. Для этого смешать воду, масло, уксус, чеснок и орехи. Взбить блендером.

8. Заправить салат.

Слабосоленая рыба

Слабосоленая рыба

Ингредиенты:

  • слабосоленая красная рыба – 500 г

  • морская соль – 1 ст. л.

  • сахар – 1 ч. л.

  • водка – 20 мл

Способ приготовления:

1. Очистить рыбу от кожуры и костей.

2. Обработать филе водкой.

3. Смешать сахар и соль. Полученной смесью натереть рыбу.

4. Завернуть рыбу в пищевую пленку и положить в холодильник на 12 часов.

5. слить лишнюю воду из рыбы.

Паста из авокадо

Паста из авокадо

Ингредиенты:

  • авокадо

  • лимонный фреш – 1 ст. л.

  • оливковое масло – 2 ст. л.

  • соль – 14 ч. л.

Способ приготовления:

1. Достать мякоть из авокадо.

2. Смешать все ингредиенты и взбить блендером.

Домашний майонез

Домашний майонещ

Ингредиенты:

  • желток – 2 шт

  • горчица – 1 ч. л.

  • растительное масло – 300-320 мл

  • белый йогурт – 100 г

  • сок лимона

  • соль

Способ приготовления:

1. Взбить желтки с горчицей и лимонным соком.

2. Равномерно налить масло, продолжая взбивать.

3. Постепенно добавить йогурт, продолжая взбивать.

4. Добавить соль и лимонный сок.

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