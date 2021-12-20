Оливье с языком и 'Шуба' с красной рыбой: Лиза Глинская поделилась рецептами новогодних салатов

Салаты всегда остаются основными блюдами на новогоднем столе. Если вы "за" классику и не очень любите экспериментировать – приготовьте привычные салаты, правда немного в другой интерпретации.

Рецептами новогодних салатов поделилась шеф-повар Лиза Глинская. Опубликовано в Instagram.

Оливье с языком

Ингредиенты:

телячий язык (отварной) – 350-400 г

морковь – 1 шт

картофель – 4 шт

свежий огурец – 2 шт

соленые огурцы – 2 шт

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лук – 1 шт

зеленый горошек – 100 г

майонез – 100-150 г

соль

Способ приготовления:

1. Отварить язык в посоленной воде, залить холодной водой, дать остыть и снять кожицу.

2. Отварить картофель, морковь, яйца.

3. Порезать язык, картофель, яйца, морковь, лук и кубики огурцы.

4. Замариновать лук в смеси соли, сахара, 1 ч. л. растительного масла и 1 ч. л. уксуса.

5. Перемешать все ингредиенты и заправить майонезом.

Оливье со слабосоленой красной рыбой

Ингредиенты:

слабосоленая красная рыба – 400 г

картофель – 4 шт

свежие огурцы – 3 шт

яйца – 3 шт

морковь – 1 шт

сладкий лук – 1 шт

майонез – 100 г

соль

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты порезать кубиками.

2. Перемешать и заправить майонезом.

"Шуба" с красной рыбой и авокадо

Ингредиенты:

слабосоленая рыба – 400 г

отварной картофель – 5 шт

отварной бкряк – 3 шт

авокадо – 2 шт

яйца отварные – 3 шт

лук – 1\2 шт

домашний майонез – 150-200 г

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Борики формы помазать растительным маслом.

2. Натереть картофель, выложить равномерно на дно формы, после чего помазать майонезом.

3. Нарезать рыбу кубиком и выложить в форму.

4. Порезать кубик авокадо, смешать с авокадо-пастой и выложить в форму.

5. Нарезать лук и выложить в форму.

5. Яйца натереть на терке. Выложить в форму и помазать майонезом.

6. Натереть свеклу на терке. Выложить и помазать майонезом.

7. Поставить салат в холодильник примерно на 2 часа. Украсить измельченным зеленым луком.

Грузинский салат

Ингредиенты:

помидоры – 5 шт

огурцы – 5 шт

обжаренные грецкие орехи – 50 г

уксус – 1 ч. л.

красный лук – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

растительное масло – 1,5 ст. л.

вода – 1,5 ст. л.

кинза

петрушка

соль

перец чили

Способ приготовления:

1. Для начала бланшировать помидры и очистить их от кожуры.

2. Очистить огурцы от кожуры.

3. Нарезать огурцы и помидоры средними кусочками.

4. Порезать лук полукольцами.

5. Измельчить острый перец, петрушку и кинзу.

6. Смешайте все ингредиенты.

7. Приготовить заправку. Для этого смешать воду, масло, уксус, чеснок и орехи. Взбить блендером.

8. Заправить салат.

Слабосоленая рыба

Ингредиенты:

слабосоленая красная рыба – 500 г

морская соль – 1 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

водка – 20 мл

Способ приготовления:

1. Очистить рыбу от кожуры и костей.

2. Обработать филе водкой.

3. Смешать сахар и соль. Полученной смесью натереть рыбу.

4. Завернуть рыбу в пищевую пленку и положить в холодильник на 12 часов.

5. слить лишнюю воду из рыбы.

Паста из авокадо

Ингредиенты:

авокадо

лимонный фреш – 1 ст. л.

оливковое масло – 2 ст. л.

соль – 14 ч. л.

Способ приготовления:

1. Достать мякоть из авокадо.

2. Смешать все ингредиенты и взбить блендером.

Домашний майонез

Ингредиенты:

желток – 2 шт

горчица – 1 ч. л.

растительное масло – 300-320 мл

белый йогурт – 100 г

сок лимона

соль

Способ приготовления:

1. Взбить желтки с горчицей и лимонным соком.

2. Равномерно налить масло, продолжая взбивать.

3. Постепенно добавить йогурт, продолжая взбивать.

4. Добавить соль и лимонный сок.

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