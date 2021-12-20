Оливье с языком и "Шуба" с красной рыбой: Лиза Глинская поделилась рецептами новогодних салатов
Салаты всегда остаются основными блюдами на новогоднем столе. Если вы "за" классику и не очень любите экспериментировать – приготовьте привычные салаты, правда немного в другой интерпретации.
Рецептами новогодних салатов поделилась шеф-повар Лиза Глинская. Опубликовано в Instagram.
Оливье с языком
Ингредиенты:
телячий язык (отварной) – 350-400 г
морковь – 1 шт
картофель – 4 шт
свежий огурец – 2 шт
соленые огурцы – 2 шт
лук – 1 шт
зеленый горошек – 100 г
майонез – 100-150 г
соль
Способ приготовления:
1. Отварить язык в посоленной воде, залить холодной водой, дать остыть и снять кожицу.
2. Отварить картофель, морковь, яйца.
3. Порезать язык, картофель, яйца, морковь, лук и кубики огурцы.
4. Замариновать лук в смеси соли, сахара, 1 ч. л. растительного масла и 1 ч. л. уксуса.
5. Перемешать все ингредиенты и заправить майонезом.
Оливье со слабосоленой красной рыбой
Ингредиенты:
слабосоленая красная рыба – 400 г
картофель – 4 шт
свежие огурцы – 3 шт
яйца – 3 шт
морковь – 1 шт
сладкий лук – 1 шт
майонез – 100 г
соль
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты порезать кубиками.
2. Перемешать и заправить майонезом.
"Шуба" с красной рыбой и авокадо
Ингредиенты:
слабосоленая рыба – 400 г
отварной картофель – 5 шт
отварной бкряк – 3 шт
авокадо – 2 шт
яйца отварные – 3 шт
лук – 1\2 шт
домашний майонез – 150-200 г
зеленый лук
Способ приготовления:
1. Борики формы помазать растительным маслом.
2. Натереть картофель, выложить равномерно на дно формы, после чего помазать майонезом.
3. Нарезать рыбу кубиком и выложить в форму.
4. Порезать кубик авокадо, смешать с авокадо-пастой и выложить в форму.
5. Нарезать лук и выложить в форму.
5. Яйца натереть на терке. Выложить в форму и помазать майонезом.
6. Натереть свеклу на терке. Выложить и помазать майонезом.
7. Поставить салат в холодильник примерно на 2 часа. Украсить измельченным зеленым луком.
Грузинский салат
Ингредиенты:
помидоры – 5 шт
огурцы – 5 шт
обжаренные грецкие орехи – 50 г
уксус – 1 ч. л.
красный лук – 1 шт
чеснок – 2 зубчика
растительное масло – 1,5 ст. л.
вода – 1,5 ст. л.
кинза
петрушка
соль
перец чили
Способ приготовления:
1. Для начала бланшировать помидры и очистить их от кожуры.
2. Очистить огурцы от кожуры.
3. Нарезать огурцы и помидоры средними кусочками.
4. Порезать лук полукольцами.
5. Измельчить острый перец, петрушку и кинзу.
6. Смешайте все ингредиенты.
7. Приготовить заправку. Для этого смешать воду, масло, уксус, чеснок и орехи. Взбить блендером.
8. Заправить салат.
Слабосоленая рыба
Ингредиенты:
слабосоленая красная рыба – 500 г
морская соль – 1 ст. л.
сахар – 1 ч. л.
водка – 20 мл
Способ приготовления:
1. Очистить рыбу от кожуры и костей.
2. Обработать филе водкой.
3. Смешать сахар и соль. Полученной смесью натереть рыбу.
4. Завернуть рыбу в пищевую пленку и положить в холодильник на 12 часов.
5. слить лишнюю воду из рыбы.
Паста из авокадо
Ингредиенты:
авокадо
лимонный фреш – 1 ст. л.
оливковое масло – 2 ст. л.
соль – 14 ч. л.
Способ приготовления:
1. Достать мякоть из авокадо.
2. Смешать все ингредиенты и взбить блендером.
Домашний майонез
Ингредиенты:
желток – 2 шт
горчица – 1 ч. л.
растительное масло – 300-320 мл
белый йогурт – 100 г
сок лимона
соль
Способ приготовления:
1. Взбить желтки с горчицей и лимонным соком.
2. Равномерно налить масло, продолжая взбивать.
3. Постепенно добавить йогурт, продолжая взбивать.
4. Добавить соль и лимонный сок.
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