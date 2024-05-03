5 мая православные христиане отмечают Пасху. Певица Оля Полякова уже много лет совершенствует свой собственный рецепт праздничной паски. И, наконец, ей удалось найти формулу идеальной выпечки.

Певица на своем YouTube-канале поделилась новым видео с пошаговой инструкцией по приготовлению паски. Рецепт артистки рассчитан на 1,5 кг выпечки.

Видео дня

"Очень люблю печь паски, потому что это творческий процесс. Обожаю семейные традиции, печь паски, потому что это придает смысл жизни. Ты будто причастен к рождению чего-то. Были просто яйца и молоко, а потом получается такая лучшая паска. Этот рецепт я разрабатывала 10 лет подряд, и теперь дарю его вам. Это будет самая вкусная паска, которую вы когда-нибудь пробовали", – говорит артистка.

Лайфхак артистки заключается в том, что чем выше в муке содержание белка, тем лучше получится паска.

Рецепт паски от Оли Поляковой

Для опары:

300 мл молока

300 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16)

75 г живых дрожжей

1 ч. л. сахара

Для теста:

18 яиц: 18 желтков, 9 белков

550 г сахара

1 кг 200 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16)

400 г сливочного масла

цедра 1 лимона

цедра 2 апельсинов

сок 2 апельсинов

ваниль

5-7 г соли

изюм, замоченный в коньяке или в воде

Для глазури :

9 холодных яичных белков

11 ст. л. сахара

Способ приготовления:

1. Опара: для этого нужно 300 мл молока, которое необходимо аккуратно смешать с 75 г дрожжей и добавить 300 г муки. Добавляем в опару 1 ч. л. сахара, хорошенько все перемешиваем и оставляем отдохнуть на 30 минут в темном и тихом месте.

2. Для приготовления теста: следует разделить желтки и белки 9 яиц. Белки оставляем на глазурь, а желтки отправляем в комбайн. Сюда же необходимо добавить еще 9 яиц, но уже с белками и желтками, это по словам Поляковой, сделает паску рыхлой, но в то же время она не зачерствеет быстро. К массе добавляем 550 г сахара. Все это смешиваем до высокой пены. После этого мелко натираем цедру 2 апельсинов и выжимаем из них сок. Добавляем в созданную яичную массу опару, и потихоньку замешиваем тесто, добавляя цедру апельсина и постепенно вводя муку.

3. Пока замешивается тесто, изюм замачивается в коньяке или воде на один час. Постепенно небольшими кусочками добавляем в тесто 400 г сливочного масла и немного ванили, ложку соли. При необходимости можно добавить в тесто молоко или сок апельсина или, наоборот, муку.

4. Замешанное тесто оставляем отдохнуть на 20 минут и после этого вымешиваем его еще 10-15 минут. А теперь ждем 30 минут, пока тесто подойдет.

5. Когда тесто готово – добавляем изюм, осторожно выкладываем его на смазанный маслом коврик и делим его так, чтобы в каждой форме оно занимало не более 1/3 места. Перед тем, как выложить тесто в форму, надо смазать руки маслом. Тесто в формы лучше выкладывать в форме шарика, но это не обязательно. Далее накрываем паски в формочках полотенцами и оставляем еще на 30 минут.

6. Выпекайте паски при 190 градусов 15 минут, затем убавьте температуру до 160-170 градусов. Духовой шкаф 30 минут открывать нельзя. Маленьким паскам достаточно 30 минут выпекания, большие следует оставить немного на дольше, проверяя время от времени.

7. Глазурь: для этого понадобится 9 холодных яичных белков, 11 ст. л. сахара, которые следует взбить до мягкой консистенции.

Когда паски достали из духовки, проверяем деревянной зубочисткой, достаточно ли пропечены. Обязательно украсьте глазурью еще горячие паски!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: