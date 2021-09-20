Как лучше не варить яйца, чтобы не испортить завтрак

Яйца можно приготовить по-разному – с жидким желтком или, наоборот, плотной структуры, поджарить или даже запечь. Именно сейчас, в сезон овощей, яйца добавляют в различные салаты в сочетании с разными ингредиентами. Блогеры начали активно популяризировать способ варки яиц "5-5-5", в котором продукт нужно вскипятить, несколько минут готовить в мультиварке и охладить. Идея стала настоящим трендом.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет в чем заключается парадоксальность способа, и почему такие яйца есть нельзя. Мыслями, касательно этого, в своей авторской колонке на сайте LifeHacker поделилась фуд-блогер и кулинарый журналист Клэр Лоуэр.

В чем же заключается этот ненадежный способ?

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"5-5-5":

5 минут кипения

5 минут в мультиварке

5 минут охлаждения

Фуд-блогер отмечает, что такие яйца без майонеза есть просто невозможно, так как они становятся очень сухие.

В мультиварке никогда не выйдет приготовить яйца с нежным и оранжевым желтком. Таким образом можно только испортить себе завтрак.

По-настоящему вкусные и привлекательные яйца готовятся значительно проще и за меньшее количество времени.

Яйцо пашот без уксуса и пленки

Ингредиенты:

хлеб

сыр

красная рыба

авокадо

яйца

помидор

вода

соль

масло подсолнечное нерафинированное

Способ приготовления:

1. Налить в кастрюлю воду. На 3 яйца – 1.5 литра воды. Суть в том, что яйцам не должно быть тесно, и они полностью должны быть покрыты водой.

3. Воду вскипятить на маленьком огне.

4. Добавить 2 ч.л соли и 2 ст.л подсолнечного масла.

5. Вылить яйца в воду один за другим.

7. Варить 2,5-3 минуты.

8. Достать шумовкой.

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