Омлет с грибами и сыром в лаваше: рецепт полезного блюда из яиц и без молока

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Омлет с грибами и сыром в лаваше: рецепт полезного блюда из яиц и без молока

Самое просто блюдо из яиц – омлет. Готовить его можно с сыром, грибами, овощами, зеленью. Для того, чтобы блюдо было сытным, его можно готовить с лавашем.

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Вкусный омлет в лаваше

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного и сытного яичного омлета без молока, с крем-сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • грибы
  • сыр
  • 2 яйца
  • лаваш
  • крем сыр Philadelphia

Способ приготовления:

1. Обжарьте грибы, добавьте тертый сыр и влейте сверху взбитые яйца.

Жареные грибы

2. Сверху положите лаваш, переверните и обжарьте с другой стороны.

Приготовление блюда

3. Переложите на блюдо, сверху смажьте сыром, сверните и разрежьте пополам.

Готовый омлет в лаваше

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