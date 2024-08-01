Самое просто блюдо из яиц – омлет. Готовить его можно с сыром, грибами, овощами, зеленью. Для того, чтобы блюдо было сытным, его можно готовить с лавашем.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного и сытного яичного омлета без молока, с крем-сыром.

Ингредиенты:

грибы

сыр

2 яйца

лаваш

крем сыр Philadelphia

Способ приготовления:

1. Обжарьте грибы, добавьте тертый сыр и влейте сверху взбитые яйца.

2. Сверху положите лаваш, переверните и обжарьте с другой стороны.

3. Переложите на блюдо, сверху смажьте сыром, сверните и разрежьте пополам.

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