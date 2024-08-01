Видео дня
Омлет с грибами и сыром в лаваше: рецепт полезного блюда из яиц и без молока
Самое просто блюдо из яиц – омлет. Готовить его можно с сыром, грибами, овощами, зеленью. Для того, чтобы блюдо было сытным, его можно готовить с лавашем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного и сытного яичного омлета без молока, с крем-сыром.
Ингредиенты:
- грибы
- сыр
- 2 яйца
- лаваш
- крем сыр Philadelphia
Способ приготовления:
1. Обжарьте грибы, добавьте тертый сыр и влейте сверху взбитые яйца.
2. Сверху положите лаваш, переверните и обжарьте с другой стороны.
3. Переложите на блюдо, сверху смажьте сыром, сверните и разрежьте пополам.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: