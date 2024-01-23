Вместо привычных салатов и свеклы можно приготовить очень оригинальную и вкусную закуску. Овощ останется полезным, потому что его нужно запечь в духовке. Прекрасным дополнением будет соус из феты.

Идея приготовления вкусной закуски с красной свеклой опубликована на странице нутрициолога Кристины Недоступ (nedostup.nutritionist) в Instagram. В составе блюда только полезные ингредиенты.

Ингредиенты:

3-4 маленькие или 2 большие красные свеклы

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200 г феты

1-2 столовые ложки йогурта

тимьян

апельсин или лимон

грецкие орехи

соль, перец

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Очистить красную свеклу, нарезать на кубики.

2. Распределить на противень, добавить немного оливкового масла и соль/перец.

3. Запекать при температуре 200 градусов около 20 минут, дать остыть.

4. В блендере смешать фету, йогурт, тимьян, немного сока апельсина, соль и перец.

5. Добавьте йогурта столько, чтобы получить нужную консистенцию. На тарелке распределить соус, добавить запеченную красную свеклу.

6. Посыпать измельченными орехами, чуть-чуть чили и укропом.

7. Подавать с багетом или хлебом.

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