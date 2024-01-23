Что приготовить из свеклы, кроме борща и салатов: вкус блюда вас приятно удивит

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из свеклы, кроме борща и салатов: вкус блюда вас приятно удивит

Вместо привычных салатов и свеклы можно приготовить очень оригинальную и вкусную закуску. Овощ останется полезным, потому что его нужно запечь в духовке. Прекрасным дополнением будет соус из феты.

Идея приготовления вкусной закуски с красной свеклой опубликована на странице нутрициолога Кристины Недоступ (nedostup.nutritionist) в Instagram. В составе блюда только полезные ингредиенты.

Что приготовить из свеклы, кроме борща и салатов: вкус блюда вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • 3-4 маленькие или 2 большие красные свеклы
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  • 200 г феты
  • 1-2 столовые ложки йогурта
  • тимьян
  • апельсин или лимон
  • грецкие орехи
  • соль, перец
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Что приготовить из свеклы, кроме борща и салатов: вкус блюда вас приятно удивит

1. Очистить красную свеклу, нарезать на кубики.

2. Распределить на противень, добавить немного оливкового масла и соль/перец.

Что приготовить из свеклы, кроме борща и салатов: вкус блюда вас приятно удивит

3. Запекать при температуре 200 градусов около 20 минут, дать остыть.

4. В блендере смешать фету, йогурт, тимьян, немного сока апельсина, соль и перец.

Что приготовить из свеклы, кроме борща и салатов: вкус блюда вас приятно удивит

5. Добавьте йогурта столько, чтобы получить нужную консистенцию. На тарелке распределить соус, добавить запеченную красную свеклу.

6. Посыпать измельченными орехами, чуть-чуть чили и укропом.

Что приготовить из свеклы, кроме борща и салатов: вкус блюда вас приятно удивит

7. Подавать с багетом или хлебом.

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