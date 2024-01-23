Что приготовить из свеклы, кроме борща и салатов: вкус блюда вас приятно удивит
Вместо привычных салатов и свеклы можно приготовить очень оригинальную и вкусную закуску. Овощ останется полезным, потому что его нужно запечь в духовке. Прекрасным дополнением будет соус из феты.
Идея приготовления вкусной закуски с красной свеклой опубликована на странице нутрициолога Кристины Недоступ (nedostup.nutritionist) в Instagram. В составе блюда только полезные ингредиенты.
Ингредиенты:
- 3-4 маленькие или 2 большие красные свеклы
- 200 г феты
- 1-2 столовые ложки йогурта
- тимьян
- апельсин или лимон
- грецкие орехи
- соль, перец
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Очистить красную свеклу, нарезать на кубики.
2. Распределить на противень, добавить немного оливкового масла и соль/перец.
3. Запекать при температуре 200 градусов около 20 минут, дать остыть.
4. В блендере смешать фету, йогурт, тимьян, немного сока апельсина, соль и перец.
5. Добавьте йогурта столько, чтобы получить нужную консистенцию. На тарелке распределить соус, добавить запеченную красную свеклу.
6. Посыпать измельченными орехами, чуть-чуть чили и укропом.
7. Подавать с багетом или хлебом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: