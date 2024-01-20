Голубцы – это традиционное украинское блюдо, которое миллионы людей любят с самого детства. Однако многие хозяйки с каждым все реже готовят голубцы, ведь на их приготовление уходит слишком много времени.

Именно поэтому для существенной экономии времени появилось новое видение этого блюда – ленивые голубцы. Готовятся они гораздо быстрее, ведь не нуждаются в завертывании в капустные листья. Рецептом такого блюда в Instagram поделилась блогер с ником sugaring.ostrog.solodkaledi.

Видео дня

Ингредиенты для голубцов

Фарш – 500 гр

Рис – 100 гр

Капуста измельченная в блендере – 300 гр

Яйцо – 1 шт

Лук – 1 шт

Соль

Перец

Ингредиенты для заливки

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Томатная паста – 2-3 ст.л.

Сметана – 100 гр

Вода – 500 мл

Крахмал 1-2 ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Фарш, рис, измельченную капусту, лук, яйцо, соль и перец смешать в одной емкости и хорошо перемешать.

2. Сформировать котлетки произвольной формы и выложить на сковороду.

3. Обжарить натертую на терке морковь, нарезанный лук, соль, перец и томатную пасту в небольшом количестве масла.

4. Добавить сметану, воду и крахмал. Довести до кипения.

5. Залить зажаркой будущие ленивые голубцы. Поставить на небольшой огонь, накрыть крышкой и тушить в течение 50 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты голубцов: