Очень ленивые голубцы: как приготовить замечательное блюдо за час
Голубцы – это традиционное украинское блюдо, которое миллионы людей любят с самого детства. Однако многие хозяйки с каждым все реже готовят голубцы, ведь на их приготовление уходит слишком много времени.
Именно поэтому для существенной экономии времени появилось новое видение этого блюда – ленивые голубцы. Готовятся они гораздо быстрее, ведь не нуждаются в завертывании в капустные листья. Рецептом такого блюда в Instagram поделилась блогер с ником sugaring.ostrog.solodkaledi.
Ингредиенты для голубцов
- Фарш – 500 гр
- Рис – 100 гр
- Капуста измельченная в блендере – 300 гр
- Яйцо – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Соль
- Перец
Ингредиенты для заливки
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Томатная паста – 2-3 ст.л.
- Сметана – 100 гр
- Вода – 500 мл
- Крахмал 1-2 ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Фарш, рис, измельченную капусту, лук, яйцо, соль и перец смешать в одной емкости и хорошо перемешать.
2. Сформировать котлетки произвольной формы и выложить на сковороду.
3. Обжарить натертую на терке морковь, нарезанный лук, соль, перец и томатную пасту в небольшом количестве масла.
4. Добавить сметану, воду и крахмал. Довести до кипения.
5. Залить зажаркой будущие ленивые голубцы. Поставить на небольшой огонь, накрыть крышкой и тушить в течение 50 минут.
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