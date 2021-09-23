Опасный овощ, из которого мы варим суп

Считается, что овощи являются частью здорового питания, источником витаминов и энергии. Особенно много их именно в осенний сезон. Но овощ, который мы употребляем едва ли не каждый день, может нанести серьезный вред организму. Таким продуктом является картофель.

Сегодня редакция FoodOboz делится советами, почему стоит ограничить потребление картофеля, от Тамары Крамчениковой, которые нутрициолог опубликовала на своей странице в Instagram

Вся вредность картофеля, по словам нутрициолог, в большом количестве крахмала. Продукт очень калорийный, поэтому его регулярное употребление может привести к лишнему весу. Содержание полезных витаминов и минералов очень низкое. К этому еще добавляется активное выведение жидкости из организма, нарушение водного баланса.

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Особенно опасен недозревший картофель – ним можно даже отравиться. В таком продукте содержится соланин – токсин, который может вызвать боль в животе, тошноту, рвоту. Поэтому картофель даже с минимальными зелеными частицами ни в коем случае нельзя покупать.

Чем можно заменить картофель

Батат

Это наиболее приближенный по вкусу к картофелю овощ. Его даже называют "сладкий картофель". Крахмал там присутствует в минимальном количестве, поэтому вреда он не принесет. Текстура батата очень нежная и пюреобразная, сладковатый вкус.

Тыква

Овощ, который может стать компонентом абсолютно любых блюд: салатов, десертов, супов. Он является прекрасным гарниром. Особенно вкусно в запеченном виде. Также тыкву можно законсервировать или сделать из нее сок. Тыква полезна и хорошо усваивается организмом. Но обязательно нужно обращать внимание на спелость тыквы. Ее можно определить по сухим хвостикам.

Особенно полезно морковный сок. Также этот овощ можно добавлять в салаты в сыром, отварном, запеченном и поджаренном виде.

Из моркови так же можно приготовить драники, как и из картофеля.

Рецепт морковных драников

Ингредиенты:

Морковь – 400 г

Яйца – 1-2 шт

Лук – 1 шт.

Мука – 1-2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Масло – для жарки

Сметана – по вкусу

Способ приготовления:

Тыкву очистить, измельчить на крупной терке. На средней терке измельчить лук. Добавить к тыкве вместе с яйцом, мукой и специями. Все перемешать. На разогретую сковородку с маслом ложкой выкладывать морковные драники. Подавать со сметаной.

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